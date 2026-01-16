Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 16 января

12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец"
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма
46

Ученые обнаружили, что процесс увядания можно не только замедлить, но и повернуть вспять, изменив лишь одну деталь в своем ежедневном расписании.

Многие привыкли считать, что возрастные изменения — это неизбежный процесс, с которым остается только смириться. Однако последние исследования в области диетологии доказывают обратное. Согласно информации из телеграм-канала доктора Павловой, наша молодость напрямую зависит от того, что именно попадает в нашу тарелку каждый день. Как выяснилось, мы стареем быстрее именно из-за неправильной еды, но этот механизм можно отключить.

Почему тело изнашивается раньше времени

Главным врагом долголетия врачи называют ультраобработанные продукты. К ним относятся не только чипсы и сладкая газировка, но и привычные многим готовые блюда из супермаркетов, снеки и полуфабрикаты. Проблема заключается в том, что такая еда содержит специфические технологические ингредиенты, с которыми человеческий организм справляется крайне плохо.

В результате постоянного употребления промышленной пищи системы организма начинают работать на пределе своих возможностей.

"Чем больше в рационе промышленной еды, тем быстрее организм изнашивается", — подчеркивает эксперт.

Однако ученые решили проверить, что произойдет, если дать телу шанс на восстановление даже в глубокой старости.

Магия 15 процентов: секрет омоложения после 65 лет

Исследователи провели эксперимент с участием людей старше 65 лет, результаты которого поразили медицинское сообщество. Оказалось, что для того, чтобы запустить процессы восстановления, не нужно полностью отказываться от привычного образа жизни. Достаточно просто сократить долю промышленной пищи в рационе.

Участники эксперимента снизили потребление ультраобработанных продуктов до 15% от общего количества калорий вместо привычных 50%. Это небольшое изменение привело к тому, что их биологические показатели начали стремительно улучшаться. Как именно отказ от магазинных деликатесов влияет на внутренние органы?

Четыре шага к новой жизни

Результаты показали, что "победить старость" можно через простые метаболические изменения. Когда человек перестает перегружать себя промышленной химией, тело начинает работать в нормальном режиме.

Основные улучшения, зафиксированные у участников, выглядят так:

Что улучшилось в организмеРеальный медицинский эффект
ВесЛишние килограммы начали уходить без изнурительных диет
ИнсулинТкани стали лучше реагировать на сахар, снижая риск диабета
ВоспалениеВ крови упали маркеры, вызывающие старение и болезни
ХолестеринПрофиль крови стал значительно безопаснее для сердца

Главный вывод без сюрпризов: наша молодость — это не только генетика, но и выбор в пользу натуральных продуктов. Достаточно просто заменить готовые обеды на простую и понятную еду, чтобы заметить, как износ организма прекращается. Помните, что каждый ваш прием пищи — это либо вклад в долголетие, либо шаг к преждевременному увяданию. Начать этот путь можно прямо сейчас, просто заглянув в свой холодильник.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 12:03
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

По теме

Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя

Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры
Знаменитая артистка столкнулась с неожиданным юридическим препятствием, которое полностью изменило ее планы при выезде из элитного жилья в центре Москвы. Верховный суд еще 16 декабря прошлого года поставил точку в громком "квартирном деле" Ларисы Долиной.

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа
Одна неосторожная публикация в социальных сетях обернулась для популярного медика серьезными судебными разбирательствами. Ксения Бородина известна своей готовностью жестко отстаивать личные границы.

Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра

Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра
Иногда мы чувствуем себя разбитыми уже к полудню, даже не подозревая, что виной тому наши автоматические действия сразу после пробуждения. Многие люди искренне удивляются, почему после полноценного сна они не чувствуют прилива сил.

Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы

Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы
Известная журналистка продемонстрировала интерьеры своего жилья, в котором современная роскошь соседствует с антиквариатом и историческими барельефами. Ксения Собчак поделилась кадрами своей московской квартиры, расположенной в историческом особняке на Большой Дмитровке, сообщает Клео.

ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку

ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку
В эпоху дефицита каждый подарок был не просто вещью, а настоящим трофеем, который добывали с боем. Но помните ли вы, какой презент заставил Надю Шевелеву ахнуть от восторга, а из-за какой вещи разгорелся нешуточный скандал в подсобке НИИ? В советских фильмах подарки часто становились двигателями сюжета.

Выбор читателей

15/01ЧтвКрадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 14/01СрдСуд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 14/01СрдБузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 14/01СрдПолучит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 14/01СрдУ налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15/01ЧтвКовальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал