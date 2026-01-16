Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Пятница 16 января

Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился

Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился
124

В прессе стали распространяться данные о том, что Настя Ивлеева может находиться в интересном положении.

Все началось с публикации ролика, в котором супруг блогерши Филипп Бегак готовит пельмени. Однако внимание пользователей не столько привлекло кулинарное мастерство Филиппа, сколько формы самой Ивлеевой.

Многие заметили, что на видео у Насти отчетливо виден округлившийся живот — это и породило слухи о возможном грядущем пополнении в семье. Пользователи принялись поздравлять ведущую с радостным событием, однако, теплые слова могут быть преждевременными.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак связали свои жизни в декабре 2024 года. Супруг Насти занимается предпринимательством в сфере сельского хозяйства и активно развивает свой бизнес.

Настя Ивлеева. Кадр: соцсети

После свадьбы Ивлеева решила создать реалити-шоу, в котором она делится с подписчиками подробностями своей жизни и тем, как поддерживает мужа в нелегком деле. Интересно, что слухи о беременности Насти не первый раз появляются в сети. Ранее она уже сталкивалась с подобными домыслами, и каждый раз опровергала их.

Тем не менее, сейчас многие подписчики уверены, что изменения в фигуре могут говорить о чем-то большем. В комментариях к видео пользователи активно обсуждают возможные причины того, почему Настя кардинально преобразилась.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске. 10 декабря стало особенным днем для пары — именно в этот день год назад они обменялись клятвами.

16 января 2026, 17:04
Настя Ивлеева. Кадр: YouTube-канал "Шастун"
Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов

Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов
В ноябре дочери известного российского артиста Филиппа Киркорова исполнилось 14 лет. Казалось бы, это должно было стать радостным событием. Однако реакции самой именинницы на подарки и атмосферу праздника вызвали множество вопросов и обсуждений.

"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар

"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар
Известная артистка откровенно рассказала о чрезвычайном происшествии, которое едва не обернулось большой трагедией для всей ее семьи. Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, стала гостьей шоу Ильи Соболева "Токсики".

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа
Проверка документов на элитную недвижимость в Подмосковье завершилась вердиктом, который заставит артиста открыть двери своего поместья для посторонних людей. Филипп Киркоров оказался в центре громкого скандала, связанного с его усадьбой в Красногорске.

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма
Ученые обнаружили, что процесс увядания можно не только замедлить, но и повернуть вспять, изменив лишь одну деталь в своем ежедневном расписании. Многие привыкли считать, что возрастные изменения — это неизбежный процесс, с которым остается только смириться.

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры
Знаменитая артистка столкнулась с неожиданным юридическим препятствием, которое полностью изменило ее планы при выезде из элитного жилья в центре Москвы. Верховный суд еще 16 декабря прошлого года поставил точку в громком "квартирном деле" Ларисы Долиной.

