Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами

Виктория Боня все же решила порадовать свою 13-летнюю дочь Анджелину Смерфит подарками. Это особенно любопытно на фоне возмущений звезды "Дома-2" по поводу чрезмерных трат дочери.

На своей странице в соцсетях она опубликовала видео с распаковкой украшений, купленных для Анджелины во время их отдыха на Коста-Рике. Боня показала несколько пар серебряных сережек и колье, которые ее дочь выбрала сама.

Подарок стал своего рода наградой за успехи Анджелины в скачках, где она заняла второе место. "Думала, буду отчитывать ее за деньги сегодня, но так как она взяла второе место в скачках, придется отложить этот момент на более выгодный случай", — написала Боня в описании к видео.

Стоит отметить, что недавно сама Виктория выражала недовольство по поводу финансовых привычек дочери. Во время отдыха с отцом, ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом, Анджелина активно пользовалась банковской картой матери.

Боня сообщила, что ее бывший партнер обратил внимание на значительные траты дочери в магазинах известных брендов и косметики, которые достигали 700 евро в день (примерно 64 тысячи рублей). Виктория отметила, что раньше Анджелина тратила гораздо меньше.

Ведущая не могла сдержать возмущения и решила поговорить с дочерью. "Ты не офонарела?", — задала она прямой вопрос Анджелине. Бывшая участница "Дома-2" поняла, что необходимо серьезно обсудить с Энджи вопрос финансовой дисциплины и ответственности.

Виктория призналась, что подумывала даже о том, чтобы заблокировать карту наследнице. По мнению знаменитости, такие расходы не могут продолжаться без контроля.