"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар

Известная артистка откровенно рассказала о чрезвычайном происшествии, которое едва не обернулось большой трагедией для всей ее семьи.



Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, стала гостьей шоу Ильи Соболева "Токсики". В ходе беседы певица поделилась историей, которая заставила ее всерьез поволноваться за сохранность имущества и безопасность близких. Виновницей переполоха стала ее старшая дочь, 18-летняя Лидия Чистякова, чья тяга к уюту привела к печальным последствиям.

Цепная реакция из-за одной свечи

Все началось с того, что девушка решила зажечь свечу в ванной комнате. Однако Лидия не уследила за пламенем, и огонь быстро перекинулся на плетеную корзинку с расческами. Ситуация мгновенно вышла из-под контроля, когда в дело вмешались косметические средства, стоявшие на полках.

"Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная", — поделилась подробностями Глюкоза.

По словам артистки, огонь распространялся стремительно, превращая помещение в пепелище. Самое страшное в этой ситуации то, что в первые минуты пожара Лидия осталась один на один с бедой, ведь ее призывы о помощи поначалу никто не воспринял всерьез.

"Крик, ор и мат"

Наталья призналась, что услышала шум из ванной, но не сразу поспешила на помощь. Певица объяснила свою медлительность тем, что в ее доме крики детей — обычное дело. Дочери часто выражают недовольство на повышенных тонах, поэтому поначалу певица решила, что это очередная подростковая ссора.

"Слышу крик, ор и мат. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями", — рассказала артистка в эфире шоу Ильи Соболева.

Лишь когда едкий запах и дым заполнили жилое пространство, стало ясно, что это не обычный каприз, а реальная опасность. К счастью, Лидия не пострадала, но ванная комната теперь требует капитального ремонта. Впрочем, пожар — не единственный повод для обсуждения в семье звезды.

Шокирующие перемены во внешности

Параллельно с домашними хлопотами Глюкоза активно занимается обновлением собственного имиджа. Недавно певица решилась на кардинальные перемены во внешности, которые стали сюрпризом даже для ее супруга. Наталья призналась, что реакция мужа была шоковой, так как он не ожидал увидеть жену в столь непривычном образе.

Несмотря на все "сюрпризы", которые преподносят артистке дети и жизнь, она старается сохранять спокойствие и профессиональный подход к своему делу. Согласно информации из шоу "Токсики", певица учится более чутко реагировать на звуки в доме, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Теперь в семье Глюкозы к свечам относятся с особой осторожностью, а Лидия осознала, как быстро маленькое пламя может превратиться в большую проблему.