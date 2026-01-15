Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики

Когда же это наконец закончится и можно ли ожидать потепления? Причины обильных снегопадов кроются в активном южном циклоне, который обрушился на Москву 9 января. Этот циклон характеризовался высокой влажностью и задержался над центральными регионами на несколько дней, что и привело к рекордным осадкам.
В результате за сутки в столице выпало более 21 мм снега, что составляет 40% месячной нормы. В некоторых районах Московской области сугробы достигали 60 см, а на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 14 января составила около 40 см. Это близко к рекорду января 1942 года.
Что касается будущего, то синоптики уверяют, что в ближайшие дни повторения снежного апокалипсиса не будет. На 14 января ожидается небольшой снег, но обильные осадки остались позади. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в течение дня осадки постепенно прекратятся.
Тем не менее, вопрос о новых циклональных системах остается открытым. Синоптики отмечают, что от южного циклона практически ничего не осталось, но предсказать, какие новые атмосферные явления могут накрыть столицу, сложно. "Пути Господа неисповедимы", — сообщил синоптик Александр Ильин.
В выходные дни москвичей ожидает резкое похолодание: температура может опуститься до минус 22–25 градусов. Это связано с формированием обширного холодного антициклона, который значительно понизит температуры на 10 градусов ниже климатической нормы. На Крещение температура составит минус 10–15 градусов — это также ниже средних значений для этого времени года.
Стоит отметить, что сильные морозы будут ощущаться как днем, так и ночью. Осадков в ближайшие дни не ожидается, что позволит снежному покрову оставаться стабильным. Интересно, что в конце января по всей России ожидается холодная погода с малым количеством снега. Обширный антициклон определит условия на территории страны, и отклонения температур могут составлять 10–15 градусов от нормы.