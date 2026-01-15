Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать

Лариса Долина по-прежнему не исполняет решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках.

На это обратил внимание известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Бизнесмен подчеркнул, что популярность не является основанием для игнорирования закона.

По словам Пригожина, известные личности должны быть примером для своих поклонников и общества в целом. "Звездность — это не повод для неприкосновенности", — отметил он. "Я с уважением отношусь к Ларисе, но решения суда необходимо соблюдать. Если публичные люди будут демонстрировать пренебрежение к закону, это создаст опасный прецедент", — сказал продюсер.

История Долиной стала еще более запутанной после того, как свое мнение высказала Натальи Штурм. Она предположила, что задержка с передачей ключей от квартиры может быть связана с желанием Долиной отомстить своей коллеге Полине Лурье. Штурм считает, что такая реакция на общественное порицание недопустима и лишь усугубляет ситуацию.

Активист Глеб Рыськов также высказал свою точку зрения на произошедшее. Он отметил, что не испытывает сочувствия к Долиной, так как ее действия ущемляют права других людей. "Закон требует равного отношения ко всем, и если кто-то его нарушает, это недопустимо", — заявил он.