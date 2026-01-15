Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Четверг 15 января

Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать
273

Лариса Долина по-прежнему не исполняет решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках.

На это обратил внимание известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Бизнесмен подчеркнул, что популярность не является основанием для игнорирования закона.

По словам Пригожина, известные личности должны быть примером для своих поклонников и общества в целом. "Звездность — это не повод для неприкосновенности", — отметил он. "Я с уважением отношусь к Ларисе, но решения суда необходимо соблюдать. Если публичные люди будут демонстрировать пренебрежение к закону, это создаст опасный прецедент", — сказал продюсер.

История Долиной стала еще более запутанной после того, как свое мнение высказала Натальи Штурм. Она предположила, что задержка с передачей ключей от квартиры может быть связана с желанием Долиной отомстить своей коллеге Полине Лурье. Штурм считает, что такая реакция на общественное порицание недопустима и лишь усугубляет ситуацию.

Активист Глеб Рыськов также высказал свою точку зрения на произошедшее. Он отметил, что не испытывает сочувствия к Долиной, так как ее действия ущемляют права других людей. "Закон требует равного отношения ко всем, и если кто-то его нарушает, это недопустимо", — заявил он.

15 января 2026, 19:13
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
NEWS.ru✓ Надежный источник

Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки
Советское кино оставило яркий след в сердцах зрителей. Многие из нас могут без труда узнать любимые фильмы по единственному кадру. Особенно это касается комедий, которые полны доброты и юмора, проверенных временем и любовью зрителей.

Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики
В начале 2026 года столичный регион накрыли сильные снегопады, которые стали настоящим испытанием для горожан. Гидрометцентр России сообщил, что за 146 лет метеонаблюдений подобные осадки наблюдались всего 24 раза. Когда же это наконец закончится и можно ли ожидать потепления? Причины обильных снегопадов кроются в активном южном циклоне, который обрушился на Москву 9 января.

Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами
Виктория Боня все же решила порадовать свою 13-летнюю дочь Анджелину Смерфит подарками. Это особенно любопытно на фоне возмущений звезды "Дома-2" по поводу чрезмерных трат дочери. На своей странице в соцсетях она опубликовала видео с распаковкой украшений, купленных для Анджелины во время их отдыха на Коста-Рике.

Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал
После скандального интервью, которое Юлия Ковальчук и ее муж дали Светлане Бондарчук, люди стали активно обсуждать слова Чумакова, называя его "главным абьюзером страны". Многие были шокированы тем, как Алексей откровенно говорил о своих интимных отношениях с Юлией и о том, что супруги "ничем не обязаны" друг другу.

Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом
Популярная артистка решила оригинально поблагодарить поклонников, находясь в компании молодого спутника на райских островах. Анастасия Волочкова по сложившейся традиции проводит начало года на Мальдивах.

