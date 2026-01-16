Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории

Многие люди старшего поколения сталкиваются с тем, что привычные способы поддержания формы больше не приносят результата.



По словам врача Ирины Барановой, пациенты после 60 лет часто жалуются на необъяснимый набор веса при умеренном питании и постоянное чувство тяжести. Принято считать, что метаболизм в этом возрасте окончательно замедляется, и этот процесс невозможно контролировать. Однако медицинская практика показывает, что обмен веществ не прекращает свою работу, а лишь переходит в другой режим, требующий научно обоснованной коррекции образа жизни.

Почему организм начинает копить жир

Основные причины изменений кроются в физиологических процессах, которые становятся более выраженными с возрастом. К ним относятся снижение мышечной массы, замедление выработки ряда гормонов и снижение чувствительности тканей к инсулину. Мышцы являются основными потребителями энергии в теле, и когда их объем уменьшается, организму требуется значительно меньше калорий для поддержания жизнедеятельности.

По информации Ирины Барановой, эти процессы не являются поводом для прекращения активности. Напротив, это сигнал к тому, чтобы внедрить в повседневную жизнь упражнения с сопротивлением. Даже легкие занятия с эластичными лентами или небольшими гантелями два-три раза в неделю помогают сохранить мышечную ткань, которая поддерживает суставы и способствует более активному расходу энергии. Но одних тренировок недостаточно, если в рационе отсутствует важный строительный материал.

Питание и восстановление обмена веществ

Для поддержания метаболических процессов в зрелом возрасте критически важно следить за количеством белка. Яйца, рыба, творог и бобовые должны присутствовать в каждом приеме пищи, чтобы предотвратить потерю мышечной массы. Одновременно с этим рекомендуется ограничить употребление сахара и рафинированных углеводов, которые провоцируют появление жировых отложений в области талии.

Важные факторы для стабилизации веса и улучшения самочувствия:

Режим сна: засыпание до 23:00 способствует правильной выработке гормонов.

Полезные жиры: авокадо, орехи и оливковое масло необходимы для гормонального здоровья.

Регулярная ходьба: минимум 30 минут движения в день улучшают кровообращение и общее состояние.

Многие недооценивают роль качественного сна, однако именно в ночное время происходят ключевые процессы восстановления. При нехватке отдыха организм переходит в режим экономии энергии, что неизбежно ведет к набору веса. Однако иногда причины застоя кроются не в образе жизни, а в состоянии конкретных органов.

Проверка щитовидной железы как мера профилактики

Если человек сталкивается с постоянной усталостью, отеками и чувством холода, это может указывать на гипотиреоз. Это состояние часто встречается после 60 лет и напрямую влияет на скорость обмена веществ. Врач рекомендует пройти обследование, чтобы исключить или скорректировать возможные нарушения.

Анализ или исследование Цель проверки ТТГ Оценка общей функции щитовидной железы Свободный Т3 и Т4 Проверка уровня активных гормонов обмена веществ УЗИ щитовидной железы Выявление структурных изменений в органе

Своевременная диагностика позволяет вернуть организму необходимый уровень энергии. Важно понимать, что после 60 лет забота о себе не должна превращаться в систему ограничений. Это время для бережного отношения к своему телу, которое позволит дольше оставаться активным, сохранять легкость движений и радоваться полноценной жизни.