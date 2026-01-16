Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Пятница 16 января

Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы

Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы
198

Известная журналистка продемонстрировала интерьеры своего жилья, в котором современная роскошь соседствует с антиквариатом и историческими барельефами.

Ксения Собчак поделилась кадрами своей московской квартиры, расположенной в историческом особняке на Большой Дмитровке, сообщает Клео.ру. По слухам, стоимость этой недвижимости превышает один миллиард рублей, а сами апартаменты занимают практически весь этаж здания начала прошлого века. Однако роскошь этого места кроется не только в цене, но и в уникальном подходе к оформлению, который Ксения выбрала сама.

Дизайнер без диплома и сотни миллионов на ремонт

Самым неожиданным фактом стало то, что Ксения разрабатывала проект интерьера самостоятельно. Телеведущая решила отказаться от услуг профессиональных дизайнеров, взяв на себя всю ответственность за стиль и атмосферу своего дома. Реконструкция и обустройство огромного пространства длились около двух лет, и, по оценкам экспертов, на это были направлены сотни миллионов рублей.

В отделке использованы исключительно эксклюзивные материалы:

  • натуральный мрамор;
  • редкие породы древесины;
  • мебель ручной работы;
  • коллекционные предметы, купленные у антикваров и арт-дилеров.

Ксения создала пространство, где современные решения соседствуют с вещами, имеющими богатую историю.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Но почему же этот интерьер так сильно отличается от привычного элитного жилья, к которому привыкла светская Москва?

Книги до потолка и антикварный шик

На опубликованных кадрах можно заметить белые встроенные стеллажи во всю высоту стен. Они буквально до отказа заполнены книгами, скульптурами и различными декоративными объектами. Мягкая мебель выполнена в сдержанных тонах, но дополнена текстилем со сложными фактурами, что создает ощущение обжитого пространства, а не холодного выставочного зала.

Подписчики звезды в комментариях сразу отметили, что квартира Собчак совсем не похожа на типичные "минималистичные" апартаменты миллионеров. Интерьер получился насыщенным деталями и эклектичным. Ксения явно не побоялась перегрузить пространство предметами, которые ей дороги. Но само здание, где она живет, заслуживает не меньшего внимания из-за своего мистического облика.

Кто охраняет покой телеведущей в "египетском доме"

Здание, в котором поселилась Ксения, известно в столице как "египетский дом". Этот особняк, построенный в 1903 году, является настоящим памятником архитектуры. Его фасад украшен барельефами с мотивами Древнего Египта: здесь можно увидеть изображения фараонов, бога Ра и стилизованные пальмовые листья.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Жизнь в таком месте накладывает свой отпечаток на стиль интерьера, который Ксения постаралась сохранить. Сочетание исторического контекста особняка и современных предметов мебели сделало квартиру Собчак одной из самых обсуждаемых в сети. Пока одни восхищаются смелостью хозяйки, другие гадают, какие еще секреты скрывают эти стены в пяти минутах от Кремля.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 08:20
Ксения Собчак. Фото: Youtube / @sobchak
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

