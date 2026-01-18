Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Воскресенье 18 января

03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт

159

В зимний период наше здоровье подвергается дополнительным испытаниям из-за холодов и недостатка солнечного света. По этой причине важно уделять особое внимание питанию.

Диетолог Сара Вивес назвала лосось самым важным продуктом для поддержания здоровья в это время года. По ее словам, польза этой рыбы многогранна и особенно актуальна в условиях зимнего сезона.

Первое, на что обратила внимание Вивес, это содержание омега-3 жирных кислот в лососе. Полезные вещества играют ключевую роль в улучшении работы иммунной системы, способствуя снижению воспалительных процессов в организме.

В условиях зимней погоды, когда вероятность простудных заболеваний возрастает, омега-3 становятся незаменимыми помощниками в борьбе с инфекциями. Исследования показали, что регулярное употребление рыбы, богатой этими кислотами, может значительно снизить риск заболеваний и укрепить защитные функции организма.

Кроме того, лосось является отличным источником витамина В12. Этот витамин необходим для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Дефицит витамина В12 может привести к чувству усталости и нехватке энергии, что особенно проблематично в зимний период, когда многие испытывают упадок сил и зимнюю хандру. Включение лосося в рацион поможет восполнить этот дефицит и поддержать уровень энергии на должном уровне.

Не менее важным является содержание витамина D в лососе. В зимнее время, когда солнечного света становится меньше, организму сложно синтезировать этот витамин самостоятельно. Витамин D играет важную роль в поддержании крепости костей и зубов, а также способствует нормальному функционированию иммунной системы. Употребление лосося может помочь компенсировать нехватку этого витамина и обеспечить организм необходимыми веществами.

Еще одним полезным свойством лосося является его способность помогать контролировать аппетит. Благодаря высокому содержанию полноценного белка, эта рыба способствует чувству насыщения и помогает избежать переедания.

Шоу-бизнес в Telegram

18 января 2026, 03:14
Maxima✓ Надежный источник

По теме

Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем

Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома

Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома
С наступлением нового года многие россияне устанавливают новогодние елки, создавая атмосферу праздника и уюта в своих домах. По словам эксперта Игоря Гламаздина, директора Института ветеринарии, длительное нахождение этих деревьев в помещении может представлять серьезную угрозу для здоровья и качества воздуха.

Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников

Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников
После новогодних праздников многие люди, осознав, что перегрузили свой организм обильными застольями, стремятся к резкому голоданию. Однако, как утверждает врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова, такие меры могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл в последние годы находились на расстоянии от королевской семьи. Теперь появились данные о том, что они могут вернуться в Великобританию. По информации британского издания Daily Beast, пара рассматривает возможность прервать свое добровольное изгнание.

48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире

48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире
Наверное, у каждого в жизни бывает свой единственный четверг – день, когда все сводится к главному экзамену, проверке на жизненных дорогах. Этот день становится поворотной точкой, моментом истины, когда мы сталкиваемся с последствиями своих выборов.

Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты

Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты
Клава Кока приоткрыла завесу над непростыми моментами своей карьеры. Звезда российской музыкальной сцены пришла на шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?". Певица рассказала о том, как ей неоднократно предлагали интимные отношения с продюсерами и другими влиятельными людьми в обмен на продвижение и успех в музыкальной индустрии.

Выбор читателей

16/01Птн"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 16/01ПтнКак победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 16/01ПтнЕще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 16/01ПтнДочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 16/01ПтнИвлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 16/01ПтнФараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы