Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома

С наступлением нового года многие россияне устанавливают новогодние елки, создавая атмосферу праздника и уюта в своих домах.

По словам эксперта Игоря Гламаздина, директора Института ветеринарии, длительное нахождение этих деревьев в помещении может представлять серьезную угрозу для здоровья и качества воздуха. Специалист призвал россиян срочно избавиться от как натуральных, так и искусственных елок.

Натуральные елки, по мнению Гламаздина, со временем высыхают и начинают разрушаться. Хвоя начинает осыпаться, а вместе с ней в воздух попадают микрочастицы растительного происхождения, пыль и споры плесневых грибов.

Особенно быстро плесень развивается в теплых и плохо проветриваемых помещениях, а также при регулярном увлажнении дерева. Это может привести к аллергическим реакциям, раздражению слизистых оболочек, кашлю и обострению хронических заболеваний дыхательных путей.

Кроме того, пересохшие новогодние елки становятся пожароопасными. Они могут загореться даже от неисправной гирлянды, что представляет собой серьезную угрозу для безопасности. Также стоит учитывать биологические риски: в живом дереве могут остаться насекомые и личинки, которые активизируются в тепле.

Что касается искусственных елок, то они тоже не лишены опасностей. Со временем на них накапливается пыль, бытовые аллергены и микроорганизмы, особенно если дерево хранят в разобранном виде без чехла и не очищают. Пластик и синтетические материалы могут выделять летучие соединения при длительном нахождении в теплом помещении и под воздействием света, что увеличивает нагрузку на дыхательную систему.

Гламаздин также подчеркнул, что старые или некачественные гирлянды представляют отдельную опасность. При длительной эксплуатации они могут перегреваться, повреждаться и вызывать короткое замыкание.