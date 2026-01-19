Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог

В зимний период многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в своих квартирах.

Эколог Ольга Лакустова предложила интересное решение, которое может помочь улучшить комфорт в доме без значительных затрат на электроэнергию. Она рекомендовала использовать вентилятор, направленный на радиатор, как эффективную альтернативу традиционным обогревателям.

Этот простой и доступный метод позволяет значительно повысить температуру в помещении. Вентилятор будет гонять теплый воздух, который поднимается от батареи, равномерно распределяя его по комнате.

Это не только создает ощущение тепла, но и способствует экономии электроэнергии. Все дело в том, что вентилятор потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с мощными обогревателями.

Лакустова также посоветовала несколько дополнительных мер для повышения тепла в квартире. Например, наклеивание фольги за радиатором может значительно увеличить эффективность обогрева. Фольга отражает тепло обратно в комнату, не позволяя ему уходить через стену. Также важно убрать от радиатора мебель, чтобы ничто не мешало циркуляции теплого воздуха.

Эколог подчеркнула, что плотные шторы и ковры на полу могут существенно сократить потери тепла. Они действуют как дополнительные изоляторы, удерживая тепло внутри помещения. Закрытие межкомнатных дверей и использование уплотнителей для щелей в окнах также играют важную роль в сохранении тепла. Эти простые меры помогут создать уютную атмосферу даже в самые холодные дни.