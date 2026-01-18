Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак

Врачи Республиканского госпиталя в Уфе сделали важное заявление о значении завтрака для здоровья сердца.

Исследования показали, что пропуск утреннего приема пищи может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и набору лишнего веса. В связи с этим медики поделились рекомендациями о том, какие продукты должны составлять идеальный завтрак для поддержания сердечно-сосудистой системы.

По словам специалистов, завтрак должен включать четыре ключевые группы продуктов: медленные углеводы, белки, полезные жиры, а также овощи и фрукты. Каждая из этих групп выполняет свою уникальную роль в поддержании здоровья.

Медленные углеводы, например, обеспечивают устойчивое чувство сытости на длительное время, что помогает избежать переедания в течение дня. Они содержатся в таких продуктах, как овсянка, цельнозерновой хлеб и бобовые.

Белки также играют важную роль в утреннем рационе. Они способствуют поддержанию метаболизма и помогают организму восстанавливать ткани. Источниками белка могут быть яйца, нежирное мясо, рыба и молочные продукты. Полезные жиры, которые содержатся в орехах, семенах и авокадо, помогают снизить уровень «плохого холестерина» и поддерживают здоровье сердца.

Овощи и фрукты являются неотъемлемой частью здорового завтрака. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, что способствует нормализации пищеварения и укреплению иммунной системы. Врачи рекомендуют добавлять в утренний рацион свежие овощи, такие как шпинат или помидоры, а также фрукты — например, яблоки или ягоды.

Однако медики также предупредили о продуктах, от которых лучше отказаться на завтрак. К ним относятся сладости и жареные блюда, которые могут негативно сказаться на здоровье сердца и привести к набору лишнего веса. Кроме того, врачи советуют избегать употребления кофеина натощак, так как это может вызвать повышенное давление и негативно повлиять на состояние сосудов.

Ранее онколог Владимир Ивашков добавил к рекомендациям о питании несколько полезных продуктов для зимнего рациона. Он подчеркнул важность регулярного употребления клюквы, имбиря, свеклы, моркови и грецких орехов. Эти продукты не только укрепляют иммунитет, но и способствуют улучшению общего состояния организма.