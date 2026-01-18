Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Воскресенье 18 января

06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей

Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей
194

В автомобильной торговле существуют неочевидные сложности, которые могут существенно повлиять на процесс продажи машины.

Одним из таких аспектов является цвет автомобиля. Как рассказал эксперт в области автомобильного рынка Евгений Ладушкин, цвет может сыграть решающую роль в ликвидности транспортного средства.

На российском рынке подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются машины стандартных цветов: черного, белого и серого. Эти оттенки являются наиболее популярными среди покупателей, что делает их более ликвидными при продаже.

Однако у таких автомобилей есть и свои недостатки. Со временем краска теряет свою первоначальную яркость, выгорает на солнце и подвергается повреждениям от песка и мелких камней. Это делает процесс восстановления цвета после ремонта кузова довольно сложным, так как колористам трудно подобрать идеальный оттенок для восстановления.

Яркие автомобили могут привлечь внимание определенной аудитории, но их продажа зачастую оказывается более сложной задачей. Несмотря на то что такие машины реже становятся целью угонщиков благодаря своей заметности, это не всегда является преимуществом для большинства покупателей. Люди часто предпочитают более нейтральные цвета, которые легче вписываются в повседневную жизнь.

Кроме того, автомобили с матовым покрытием также вызывают настороженность у потенциальных покупателей. Основная проблема заключается в том, что матовые поверхности требуют более тщательного ухода и обслуживания. Любые загрязнения на таком покрытии более заметны, что делает его менее практичным выбором для многих водителей. Уход за матовой машиной может стать настоящей головной болью, особенно если учесть высокую стоимость специализированных средств для чистки.

Ладушкин также отметил, что машины с цветной или защитной пленкой становятся все более популярными. Этот метод позволяет не только изменить цвет автомобиля, но и защитить его от повреждений. Однако если пленка наклеена неправильно или на поврежденное лакокрасочное покрытие, это может привести к ее быстрому разрушению. Так что покупатели должны быть внимательны к состоянию пленки при выборе автомобиля.

Шоу-бизнес в Telegram

18 января 2026, 06:43
Фото: Freepik
RT✓ Надежный источник

По теме

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт

Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт
В зимний период наше здоровье подвергается дополнительным испытаниям из-за холодов и недостатка солнечного света. По этой причине важно уделять особое внимание питанию. Диетолог Сара Вивес назвала лосось самым важным продуктом для поддержания здоровья в это время года.

Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома

Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома
С наступлением нового года многие россияне устанавливают новогодние елки, создавая атмосферу праздника и уюта в своих домах. По словам эксперта Игоря Гламаздина, директора Института ветеринарии, длительное нахождение этих деревьев в помещении может представлять серьезную угрозу для здоровья и качества воздуха.

Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников

Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников
После новогодних праздников многие люди, осознав, что перегрузили свой организм обильными застольями, стремятся к резкому голоданию. Однако, как утверждает врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова, такие меры могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл в последние годы находились на расстоянии от королевской семьи. Теперь появились данные о том, что они могут вернуться в Великобританию. По информации британского издания Daily Beast, пара рассматривает возможность прервать свое добровольное изгнание.

48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире

48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире
Наверное, у каждого в жизни бывает свой единственный четверг – день, когда все сводится к главному экзамену, проверке на жизненных дорогах. Этот день становится поворотной точкой, моментом истины, когда мы сталкиваемся с последствиями своих выборов.

Выбор читателей

16/01Птн"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 16/01ПтнКак победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 16/01ПтнЕще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 16/01ПтнДочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 16/01ПтнИвлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 16/01ПтнТест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями