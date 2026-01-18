Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Воскресенье 18 января

14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни
Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника

Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника
207

После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус находится под пристальным взором общественности. Светские обозреватели пытаются выяснить, кто стал новым избранником актрисы.

Недавно звезда сериала "Интерны" поделилась свежими фотографиями с отдыха на Бали. Актриса проводит время на тропическом курорте в компании своей дочери и загадочного спутника, который долгое время не дает покоя пользователям Сети.

В конце прошлого года Асмус удивила подписчиков новостью о поездке на Бали. Интриги добавляет то, что артистка взяла с собой таинственного мужчину. Сначала в кадре мелькнула лишь его рука, а затем звезда показала спутника со спины. В этот раз Кристина повысила ставки и опубликовала серию новых снимков, где ее новый таинственный любовник оказался более заметным.

Спутник Кристины Асмус. Фото: соцсети

На одном из опубликованных фото можно увидеть мужчину в белой футболке и джинсовых шортах, который выглядит расслабленным и довольным. Кроме того, Кристина обнародовала снимок с собой, где она предстала в коротком белом топе и розовых брюках. В подписи к фото м актриса иронично отметила: "Ни стыда, ни совести, ни фото в купальнике".

Кристина Асмус известна своими громкими романами, однако замужем она была всего один раз. Ее супругом был популярный комик Гарик Харламов, от которого она родила дочь. Пара развелась в 2020 году, что стало неожиданностью для многих поклонников.

Ходили слухи, что причиной расставания стали съемки фильма "Текст", где Кристина исполнила главную роль. В одной из сцен зрители заметили, что она якобы по-настоящему имела близость с Иваном Янковским. Однако сами Асмус и Харламов не подтвердили эти слухи и предпочли оставить причины своего разрыва без комментариев.

Шоу-бизнес в Telegram

18 января 2026, 14:32
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

