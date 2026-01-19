Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Понедельник 19 января

00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления
17

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о продукте, который может помочь россиянам в борьбе с высоким артериальным давлением.

Кардиолог Гандельман заявил, что мясо поросенка обладает уникальными свойствами, способствующими снижению давления. По словам специалиста, в мясе молодого свиней содержится значительное количество витамина B3, который играет важную роль в поддержании нормального уровня артериального давления.

"Исследования показывают, что достаточное употребление витамина B3 может привести к снижению артериального давления", — отметил кардиолог.

Елена Малышева добавила, что в свинине, то есть в мясе взрослых свиней, содержание витамина B3 значительно ниже — примерно в пять раз. Важно отметить, что витамин B3, также известный как ниацин, способствует улучшению кровообращения и нормализации метаболических процессов в организме.

Помимо мяса поросенка, Малышева и Гандельман ранее обсуждали и другие продукты, которые могут помочь в снижении артериального давления. Например, они упоминали о завтраке с йогуртом, кукурузными отрубями и семенами чиа. Эти компоненты также обладают полезными свойствами и могут стать отличным началом дня для тех, кто следит за своим здоровьем.

Однако стоит помнить, что одно лишь изменение рациона не всегда достаточно для контроля давления. Врачи рекомендуют комплексный подход: регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и контроль стресса.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 03:44
Фото: Freepik
Программа "Жить здорово!" на Первом канале✓ Надежный источник

По теме

Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги

Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги
Вопрос оплаты коммунальных услуг всегда вызывает много споров вопросов – многие ищут способы оптимизировать свои расходы. Юрист Шамиль Султанов объяснил, что некоторые услуги в платежках можно не оплачивать, если они не являются обязательными. Одной из таких услуг является радиоточка, которая часто включается в счета как услуга связи.

Известный продюсер назвал самого богатого певца России

Известный продюсер назвал самого богатого певца России
Прошлым летом на одном из концертов диктор Владимир Березин неожиданно назвал Юрия Антонова самым богатым артистом России. Сам певец поспешил опровергнуть данное утверждение, заявив, что не согласен с такой характеристикой. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему действительно считает Антова одним из самых обеспеченных артистов страны.

Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника

Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника
После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус находится под пристальным взором общественности. Светские обозреватели пытаются выяснить, кто стал новым избранником актрисы. Недавно звезда сериала "Интерны" поделилась свежими фотографиями с отдыха на Бали.

Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни

Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни
Советский кинематограф всегда умел глубоко и проницательно передавать характеры своих героев, особенно когда речь идет о сильных мужских образах. Фильм "Мужики!", вышедший на экраны 18 января 1981 года, стал настоящим символом мужественности, который проявляется не в показной силе или хвастовстве, а в поступках, полных смысла и ответственности.

Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак

Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак
Врачи Республиканского госпиталя в Уфе сделали важное заявление о значении завтрака для здоровья сердца. Исследования показали, что пропуск утреннего приема пищи может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и набору лишнего веса.

Выбор читателей

17/01СбтКлава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 17/01СбтМинус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 17/01СбтПоявились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 17/01Сбт48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 17/01СбтДиетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников