19 января

Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих

Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих
188

Один из самых почитаемых христианских праздников окружен таким количеством народных мифов, что за ними часто теряется его истинный смысл и реальные правила безопасности.

19 января православный мир отмечает Крещение Господне, или Богоявление. В этот день принято набирать святую воду, ходить в храмы и, конечно, окунаться в ледяные иордани. Однако священнослужители и историки в один голос утверждают: большинство людей воспринимают этот день не совсем верно, смешивая церковные каноны с опасными суевериями. Оказывается, главный ритуал праздника работает совсем не так, как мы привыкли думать.

Ошибка дня

Самое распространенное заблуждение касается купания в проруби. Миллионы людей уверены: стоит трижды окунуться в ледяную воду, и все грехи, накопленные за год, будут автоматически смыты. Ради этого к купелям выстраиваются огромные очереди даже из тех, кто в остальное время не посещает церковь.

На самом деле, церковь никогда не учила такому автоматическому "очищению". Смыть грехи можно только через таинство покаяния (исповеди) и искреннее раскаяние. Купание в проруби — это лишь благочестивая народная традиция, своеобразный подвиг веры и проверка силы духа, но никак не магический ритуал. Более того, для неподготовленного организма такой стресс может стать фатальным, а церковь не одобряет риск здоровьем ради внешнего эффекта. Но есть и другая тайна, связанная с главной святыней этого дня.

Почему воду нельзя набирать канистрами

Крещенская вода, или Великая Агиасма, считается святыней, способной исцелять и укреплять. Многие стараются набрать ее как можно больше, приходя в храмы с огромными бутылками и даже канистрами. Мало кто знает, что такое поведение считается проявлением маловерия.

Существует малоизвестный факт: свойство святой воды таково, что всего одна ее капля способна освятить целое море. Достаточно добавить немного крещенской воды в обычную, чтобы она приобрела благодатные свойства. Поэтому набирать литры "про запас" совершенно бессмысленно. Куда важнее то, как вы храните эту святыню: если поставить банку рядом с телевизором или использовать ее в бытовых целях без уважения, вода может потерять свою силу или даже испортиться.

Что категорически запрещено делать 19 января

В день Крещения существует четкое разделение на то, что полезно для души, и то, что может навредить.

Можно и нужноКатегорически нельзя
Прощать обиды и мириться с близкимиГадать (период Святочных гаданий заканчивается, в Крещение это считается большим грехом)
Окроплять жилище святой водойСтирать белье (осквернять воду бытовой грязью)
Принимать воду натощак с молитвойРугаться и сквернословить, особенно держа в руках сосуд с водой

Особый запрет касается слез. В народе верили: кто плачет на Крещение, тот будет лить слезы до следующего года. Этот день должен быть наполнен радостью и светом, а не печалью.

"Открытое небо" и загадывание желаний

Мало кто знает, что ночь с 18 на 19 января считается временем "открытого неба". Это не просто красивая метафора. Согласно древним преданиям, в этот момент грань между миром земным и небесным исчезает. Существует поверье, что если в полночь выйти на улицу и увидеть, как "волнуется" вода в чашке или в проруби, можно попросить у высших сил исполнения самого сокровенного желания.

Однако просить нужно не денег или материальных благ, а мудрости, здоровья и душевного покоя. Считается, что именно такие, духовные просьбы, в Крещение исполняются быстрее всего. Главное — помнить, что праздник этот требует не внешних подвигов в ледяной воде, а внутренней теплоты и любви к ближнему.

19 января 2026, 15:19
Фото: freepik.com
