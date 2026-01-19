Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением

Праздник Крещения Господня для многих россиян немыслим без омовения в проруби. Даже те, кто далек от церковных канонов, стремятся испытать свои силы в ледяной воде. Доктор Александр Мясников, сам неоднократно участвовавший в крещенских купаниях, решил обратиться ко всем, кто отважился на этот шаг, с важными советами и неожиданным призывом.
"В воде теплее, чем на улице": как правильно нырять в прорубь
Доктор Мясников дал подробные рекомендации для тех, кто не является закаленным человеком, но все же решился на погружение. Главное — это правильный настрой и четкое понимание порядка действий.
По словам врача, нужно помнить: "В принципе в воде теплее, чем на улице. Вода +4 градуса, на воздухе — мороз". Это должно стать первой мыслью перед нырянием. Самый сложный момент — минута перед погружением: раздеться и дойти до воды.
Советы для новичков от доктора Мясникова:
- Не тяните: как только ноги в воде, сразу окунайтесь.
- При выходе: немедленно надевайте шапку и теплые носки, так как голова и ноги мерзнут первыми.
- Если раздевались у проруби: быстро оботритесь и сразу наденьте теплую одежду.
Александр Мясников также отметил, что незнакомая обстановка и незнание дна могут вызвать панику, поэтому важно ориентироваться на действия других людей и не купаться в одиночестве. Но кому же все-таки стоит категорически отказаться от этого ритуала?
Кому прорубь противопоказана, а кому — нет?
Врач четко обозначил группы риска, для которых крещенские купания могут быть смертельно опасными:
- Люди со стенокардией или перенесенным инфарктом.
- Пациенты с неконтролируемой гипертонией.
- Все, у кого обострены хронические заболевания.
- Незакаленные люди.
Главная опасность, по мнению Мясникова, кроется не столько в "холодовом шоке", сколько в стрессе от незнакомой ситуации. Паника может привести к неправильным действиям: человек может пойти не в ту сторону, запаниковать или даже уйти под лед.
Чего категорически нельзя делать:
- Купаться в незнакомом месте, на быстром течении.
- Окунаться в неподготовленной проруби.
- Прыгать в воду с разбега.
- Употреблять алкоголь — это самый главный запрет.
Врач призвал: "Подумали, взвесили, решили — идите. Только будьте осторожны и собраны". Но самый неожиданный призыв прозвучал для тех, кто уже совершил погружение.
Неожиданный призыв для закаленных и смелых
Для всех, кто уже окунался в прорубь на Крещение, доктор Мясников дал вдохновляющий призыв, который удивил многих.
"Всех, кто окунался в прорубь призываю — продолжать!!!! Ведь здорово было?! Никакие вирусы Вам будут не страшны! Так держать!", – написал врач в Telegram-канале.
Это обращение стало неожиданностью для многих, ведь обычно врачи призывают к максимальной осторожности. Однако, по мнению Александра Мясникова, для закаленных людей, соблюдающих все правила безопасности, крещенские купания могут стать источником здоровья и укрепления иммунитета. Главное — подходить к этому с умом и не превращать древнюю традицию в безрассудный риск.