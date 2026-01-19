Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Понедельник 19 января

Понедельник 19 января

14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом
Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом
56

В советском кинематографе собаки часто становятся неотъемлемой частью сюжета. Зрители могли видеть сцены, где женщины обнимают своих четвероногих питомцев, выгуливают их в парке или просто держат на руках.

Эти моменты могут быть как ключевыми для развития сюжета, так и служить фоном, подчеркивающим характер персонажей. По таким деталям легко узнать фильм — собаки в советском кино часто олицетворяют верность, дружбу и преданность.

Предлагаем вам взглянуть на пять кадров, где героини изображены с собаками различных пород. Попробуйте вспомнить, из каких фильмов эти сцены.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Где находится нофелет?"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Покровские ворота"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Вокзал для двоих"

В) "Любимая женщина механика Гаврилова"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Белые росы"

Б) "Чеховские мотивы"

В) "Дама с собачкой"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) Дикая собака Динго"

В) "Весна"

В) "Счастливая юность"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Иван да Марья"

Б) "Родня"

В) "Белый Бим черное ухо"

Правильные ответы:

1. — Б) "Москва слезам не верит"

2. — А) "Любовь и голуби"

3. — В) "Дама с собачкой"

4. — А) Дикая собака Динго"

5. — В) "Белый Бим черное ухо"

19 января 2026, 14:47
Кадр из советского фильма "Где ты, Багира?" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

В последние годы в обществе активно обсуждается влияние питания на здоровье. Особенно много споров вызывает вопрос о том, насколько стрессовой может быть смена рациона, особенно в праздничные дни, когда люди склонны к перееданию или резким изменениям в своем питании.

Судебные приставы, полиция и адвокат Полины Лурье приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной. Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках.

Рэпер Джиган, решил оспорить брачный договор, заключенный с бизнесвумен и блогершей Оксаной Самойловой. Адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил, что условия договора вызывают множество вопросов и требуют дополнительного анализа.

Полина Диброва продолжает рефлексировать о своем прошлом. Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва намекнула на то, что мысли о разводе посещали ее еще десять лет назад. В своих социальных сетях она откровенно рассказала о судьбоносном 2016-м годе, который стал для нее отправной точкой в жизни.

В зимний период многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в своих квартирах. Эколог Ольга Лакустова предложила интересное решение, которое может помочь улучшить комфорт в доме без значительных затрат на электроэнергию.

