Понедельник 19 января

Понедельник 19 января
Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
329

Судебные приставы, полиция и адвокат Полины Лурье приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной.

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Сама артистка недавно улетела в Абу-Даби, а к ее бывшему дому сегодня утром подъехала машина ФСПП.

Сотрудники вскрыли жилье и составили опись имущества, чтобы не было претензий. Сообщается, что адвокат Полины Лурье получила ключи. Теперь новая владелица официально сможет заехать в квартиру. Стороны пытались договориться миром: покупательница хотела заселиться еще в новогодние каникулы.

Квартира была продана Ларисой Долиной Полине Лурье в 2024 году. Однако вскоре после сделки певица заявила, что стала жертвой мошенничества и продала своё имущество по заниженной цене.

Она обратилась в суд с просьбой о признании сделки недействительной. В ходе разбирательств несколько инстанций поддержали позицию Долиной, однако в декабре 2025 года Верховный суд вынес окончательное решение в пользу покупательницы. Суд постановил, что Долина должна передать ключи от квартиры Лурье до 30 декабря, сообщает женский журнал Клео.ру.

Несмотря на это, певица не выполнила решение суда. Она вывезла свои личные вещи, но ключи так и не отдала. Вместо этого Лариса решила отправиться на отдых в Абу-Даби, что вызвало общественное недовольство. В социальных сетях пользователи активно обсуждают ситуацию, критикуя действия артистки и выражая поддержку Полине Лурье. Многие считают, что поведение Долиной не соответствует её статусу и репутации.

В то же время в СМИ появляются сообщения о том, что несколько концертов Ларисы Долиной были отменены из-за низких продаж билетов. Некоторые источники утверждают, что это также связано с негативной реакцией публики на её действия в отношении квартиры. Артистка, которая долгое время пользовалась популярностью и любовью зрителей, теперь оказывается в центре скандала, который может серьезно подорвать её имидж.

19 января 2026, 12:11
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов

Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов
Рэпер Джиган, решил оспорить брачный договор, заключенный с бизнесвумен и блогершей Оксаной Самойловой. Адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил, что условия договора вызывают множество вопросов и требуют дополнительного анализа.

"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад

"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад
Полина Диброва продолжает рефлексировать о своем прошлом. Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва намекнула на то, что мысли о разводе посещали ее еще десять лет назад. В своих социальных сетях она откровенно рассказала о судьбоносном 2016-м годе, который стал для нее отправной точкой в жизни.

Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог

Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог
В зимний период многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в своих квартирах. Эколог Ольга Лакустова предложила интересное решение, которое может помочь улучшить комфорт в доме без значительных затрат на электроэнергию.

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о продукте, который может помочь россиянам в борьбе с высоким артериальным давлением. Кардиолог Гандельман заявил, что мясо поросенка обладает уникальными свойствами, способствующими снижению давления.

Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги

Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги
Вопрос оплаты коммунальных услуг всегда вызывает много споров вопросов – многие ищут способы оптимизировать свои расходы. Юрист Шамиль Султанов объяснил, что некоторые услуги в платежках можно не оплачивать, если они не являются обязательными. Одной из таких услуг является радиоточка, которая часто включается в счета как услуга связи.

