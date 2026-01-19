Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников

В последние годы в обществе активно обсуждается влияние питания на здоровье.

Особенно много споров вызывает вопрос о том, насколько стрессовой может быть смена рациона, особенно в праздничные дни, когда люди склонны к перееданию или резким изменениям в своем питании. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух решила внести ясность в этот вопрос. Она опровергнула распространенные мифы о том, что такие изменения могут вызвать серьезный стресс для пищеварительной системы.

По словам специалиста, здоровый организм обладает замечательной способностью адаптироваться к новым условиям. Это касается и пищевых привычек. Кашух отметила, что органы пищеварения, такие как печень, поджелудочная железа и кишечник, имеют значительные адаптационные возможности. При нормальной работе этих органов резкие изменения в рационе не становятся причиной для беспокойства, отмечает RidLife.

Доктор объяснила, что при переходе на новый тип питания, например, с растительной пищи на животную, организм начинает вырабатывать необходимые ферменты для переваривания пищи. Этот процесс занимает некоторое время, но в целом микробиота кишечника также способна успешно адаптироваться к новым условиям.

Кашух подчеркнула, что проблемы с пищеварением возникают только при наличии сопутствующих заболеваний. Поэтому вместо того чтобы беспокоиться о временных изменениях в питании, важно сосредоточиться на поддержании сбалансированного рациона в течение всего года. Это поможет не только избежать стресса для пищеварительной системы, но и сохранить общее здоровье.

Специалист также добавила, что многие люди слишком сильно акцентируют внимание на том, что их организм не справится с определенными продуктами или изменениями в рационе. Однако важно помнить, что адаптация — это естественный процесс, который происходит в организме. Переход на новый тип питания не должен вызывать паники или страха.