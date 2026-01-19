Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников

Асмус показала лицо нового спутника Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Понедельник 19 января

14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников
73

В последние годы в обществе активно обсуждается влияние питания на здоровье.

Особенно много споров вызывает вопрос о том, насколько стрессовой может быть смена рациона, особенно в праздничные дни, когда люди склонны к перееданию или резким изменениям в своем питании. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух решила внести ясность в этот вопрос. Она опровергнула распространенные мифы о том, что такие изменения могут вызвать серьезный стресс для пищеварительной системы.

По словам специалиста, здоровый организм обладает замечательной способностью адаптироваться к новым условиям. Это касается и пищевых привычек. Кашух отметила, что органы пищеварения, такие как печень, поджелудочная железа и кишечник, имеют значительные адаптационные возможности. При нормальной работе этих органов резкие изменения в рационе не становятся причиной для беспокойства, отмечает RidLife.

Доктор объяснила, что при переходе на новый тип питания, например, с растительной пищи на животную, организм начинает вырабатывать необходимые ферменты для переваривания пищи. Этот процесс занимает некоторое время, но в целом микробиота кишечника также способна успешно адаптироваться к новым условиям.

Кашух подчеркнула, что проблемы с пищеварением возникают только при наличии сопутствующих заболеваний. Поэтому вместо того чтобы беспокоиться о временных изменениях в питании, важно сосредоточиться на поддержании сбалансированного рациона в течение всего года. Это поможет не только избежать стресса для пищеварительной системы, но и сохранить общее здоровье.

Специалист также добавила, что многие люди слишком сильно акцентируют внимание на том, что их организм не справится с определенными продуктами или изменениями в рационе. Однако важно помнить, что адаптация — это естественный процесс, который происходит в организме. Переход на новый тип питания не должен вызывать паники или страха.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 14:09
Фото: Freepik
RidLife• Требует проверки

По теме

Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
Судебные приставы, полиция и адвокат Полины Лурье приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной. Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках.

Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов

Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов
Рэпер Джиган, решил оспорить брачный договор, заключенный с бизнесвумен и блогершей Оксаной Самойловой. Адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил, что условия договора вызывают множество вопросов и требуют дополнительного анализа.

"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад

"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад
Полина Диброва продолжает рефлексировать о своем прошлом. Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва намекнула на то, что мысли о разводе посещали ее еще десять лет назад. В своих социальных сетях она откровенно рассказала о судьбоносном 2016-м годе, который стал для нее отправной точкой в жизни.

Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог

Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог
В зимний период многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в своих квартирах. Эколог Ольга Лакустова предложила интересное решение, которое может помочь улучшить комфорт в доме без значительных затрат на электроэнергию.

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о продукте, который может помочь россиянам в борьбе с высоким артериальным давлением. Кардиолог Гандельман заявил, что мясо поросенка обладает уникальными свойствами, способствующими снижению давления.

Выбор читателей

17/01СбтПоявились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 17/01СбтДиетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 18/01ВскДиетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 18/01Вск Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника