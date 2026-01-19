С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное

Популярная певица, решившая отметить святой праздник вдали от дома, заставила мужа и поклонников пережить несколько секунд настоящего ужаса.



Дочь Аллы Пугачевой в последнее время крайне редко появляется в России, предпочитая строить быт в США в окружении своей большой семьи. В этот раз Кристина Орбакайте решила сменить обстановку и впервые отправилась на Ямайку. Именно там, среди тропических пейзажей, артистка планировала насладиться спокойствием в святой праздник Крещения, однако обычная прогулка едва не закончилась трагедией.

Опасный момент

В своем блоге в социальной сети певица поделилась кадрами, снятыми ее супругом Михаилом Земцовым. На одном из видео Орбакайте, облаченная в эффектный белый прозрачный наряд, позирует на фоне мощного водопада. Ради красивого кадра звезда рискнула забраться на мокрые валуны.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: с Кристиной Орбакайте случилось страшное — она внезапно потеряла равновесие на скользких камнях. Зрители видео могли заметить, как артистку сильно качнуло, и она была в шаге от падения, которое в таких условиях могло привести к серьезным переломам. К счастью, певице удалось чудом устоять на ногах и избежать печальных последствий, но этот эпизод заставил понервничать всех, кто наблюдал за съемкой.

Новая жизнь на чужбине

Стоит отметить, что Ямайка стала лишь очередной точкой в географии перемещений звезды. Сейчас Орбакайте окончательно обосновалась в США, где живет и работает ее муж, бизнесмен Михаил Земцов. Там же находятся и все трое ее детей: сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также дочь Клавдия.

Недавно артистка рассказала, что ее младшая наследница перешла в среднюю американскую школу, что говорит о том, что семья не планирует в ближайшее время менять место жительства.

Надежный тыл

Напомним, что Кристина Орбакайте — многодетная мама, чья личная жизнь всегда была под прицелом камер. Ее первенец Никита родился в 1991 году в союзе с Владимиром Пресняковым, в 1998 году появился Дени от отношений с Русланом Байсаровым. Младшая дочь Клавдия родилась в 2012 году в браке с Михаилом Земцовым.