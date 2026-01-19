С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 19 января

15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное

С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное
2

Популярная певица, решившая отметить святой праздник вдали от дома, заставила мужа и поклонников пережить несколько секунд настоящего ужаса.

Дочь Аллы Пугачевой в последнее время крайне редко появляется в России, предпочитая строить быт в США в окружении своей большой семьи. В этот раз Кристина Орбакайте решила сменить обстановку и впервые отправилась на Ямайку. Именно там, среди тропических пейзажей, артистка планировала насладиться спокойствием в святой праздник Крещения, однако обычная прогулка едва не закончилась трагедией.

Опасный момент

В своем блоге в социальной сети певица поделилась кадрами, снятыми ее супругом Михаилом Земцовым. На одном из видео Орбакайте, облаченная в эффектный белый прозрачный наряд, позирует на фоне мощного водопада. Ради красивого кадра звезда рискнула забраться на мокрые валуны.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: с Кристиной Орбакайте случилось страшное — она внезапно потеряла равновесие на скользких камнях. Зрители видео могли заметить, как артистку сильно качнуло, и она была в шаге от падения, которое в таких условиях могло привести к серьезным переломам. К счастью, певице удалось чудом устоять на ногах и избежать печальных последствий, но этот эпизод заставил понервничать всех, кто наблюдал за съемкой.

Новая жизнь на чужбине

Стоит отметить, что Ямайка стала лишь очередной точкой в географии перемещений звезды. Сейчас Орбакайте окончательно обосновалась в США, где живет и работает ее муж, бизнесмен Михаил Земцов. Там же находятся и все трое ее детей: сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также дочь Клавдия.

Недавно артистка рассказала, что ее младшая наследница перешла в среднюю американскую школу, что говорит о том, что семья не планирует в ближайшее время менять место жительства.

Надежный тыл

Напомним, что Кристина Орбакайте — многодетная мама, чья личная жизнь всегда была под прицелом камер. Ее первенец Никита родился в 1991 году в союзе с Владимиром Пресняковым, в 1998 году появился Дени от отношений с Русланом Байсаровым. Младшая дочь Клавдия родилась в 2012 году в браке с Михаилом Земцовым.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 16:31
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка

Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих

Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих
Один из самых почитаемых христианских праздников окружен таким количеством народных мифов, что за ними часто теряется его истинный смысл и реальные правила безопасности. 19 января православный мир отмечает Крещение Господне, или Богоявление.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом
В советском кинематографе собаки часто становятся неотъемлемой частью сюжета. Зрители могли видеть сцены, где женщины обнимают своих четвероногих питомцев, выгуливают их в парке или просто держат на руках. Эти моменты могут быть как ключевыми для развития сюжета, так и служить фоном, подчеркивающим характер персонажей.

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников
В последние годы в обществе активно обсуждается влияние питания на здоровье. Особенно много споров вызывает вопрос о том, насколько стрессовой может быть смена рациона, особенно в праздничные дни, когда люди склонны к перееданию или резким изменениям в своем питании.

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
Судебные приставы, полиция и адвокат Полины Лурье приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной. Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках.

Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов

Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов
Рэпер Джиган, решил оспорить брачный договор, заключенный с бизнесвумен и блогершей Оксаной Самойловой. Адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил, что условия договора вызывают множество вопросов и требуют дополнительного анализа.

Выбор читателей

18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 18/01ВскДиетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 18/01Вск Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 18/01ВскИзвестный продюсер назвал самого богатого певца России 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках