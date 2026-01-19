Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Понедельник 19 января

18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой

Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой
148

Скандальный актер, чья репутация еще не остыла от прошлых выходок, вновь оказался в центре внимания из-за своего эксцентричного общения с представительницей прекрасного пола.

Никита Кологривый, который еще не так давно объяснялся за укус сотрудницы бара, снова оказался в центре внимания из-за общения с девушкой. Правда, в этот раз обошлось без рук и зубов — в ход пошло исключительно актерское мастерство. Telegram-канал Shot опубликовал запись разговора артиста с телефонной мошенницей. Звезда сериала "Слово пацана" показал, что может доводить собеседниц до белого каления не только скандалами, но и полным абсурдом.

"Непонимание" как лучшее оружие

Все началось со звонка незнакомки, которая попыталась провернуть популярную схему с "продлением сим-карты". Девушка настойчиво требовала от актера действий, явно рассчитывая на испуг или послушание. Но Кологривый решил не бросать трубку, а включил режим "наивного клиента".

Вместо того чтобы обсуждать тарифы связи, он сделал вид, что перепутал телефонный номер с гостиничным. С максимально серьезным голосом он начал доказывать, что на ресепшене ему разрешили не платить. Это заявление явно выбило аферистку из колеи, ведь она привыкла к совсем другим реакциям.

Актер продолжал гнуть свою линию, рассказывая о личных планах, которые совсем не вписывались в сценарий мошенницы. Он уверенно заявил, что может оставаться в "номере" бесплатно до трех часов дня.

"У меня девушка еще придет сюда... Ну вы сказали, что до 15:00 можете не платить ничего. Я вот не плачу", — спокойно выдал артист, полностью игнорируя попытки собеседницы вернуть разговор в нужное русло.

Такой поворот событий ввел девушку в ступор. Ее отработанная схема разбилась о стену непонятных разговоров про отель и гостей. В отличие от той самой истории в баре, где эмоции били через край, здесь Никита действовал абсолютно хладнокровно и явно наслаждался процессом.

Финал

Не выдержав такого давления и путаницы, девушка на том конце провода просто бросила трубку. Попытка обмануть знаменитость с треском провалилась. Получается, что в этот раз Никита "напал" на девушку исключительно психологически, вынудив ее саму в панике прекратить разговор.

Пользователи сети уже оценили юмор Кологривого, отметив, что это, пожалуй, самый безобидный и даже полезный способ использования его харизмы. "Довести" мошенницу до истерики — поступок, который точно не вызовет осуждения общественности.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 18:22
Никита Кологривый. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Telegram @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора

Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: Youtube / @kinovdetalyah
Фото: соцсети / @n.kologrivyy

По теме

Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино"

Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности

Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением

Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением
Миллионы людей по всей стране окунулись в ледяную воду, но мало кто знает, что знаменитый врач думает об этой традиции. Праздник Крещения Господня для многих россиян немыслим без омовения в проруби.

С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное

С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное
Популярная певица, решившая отметить святой праздник вдали от дома, заставила мужа и поклонников пережить несколько секунд настоящего ужаса. Дочь Аллы Пугачевой в последнее время крайне редко появляется в России, предпочитая строить быт в США в окружении своей большой семьи.

Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих

Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих
Один из самых почитаемых христианских праздников окружен таким количеством народных мифов, что за ними часто теряется его истинный смысл и реальные правила безопасности. 19 января православный мир отмечает Крещение Господне, или Богоявление.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом
В советском кинематографе собаки часто становятся неотъемлемой частью сюжета. Зрители могли видеть сцены, где женщины обнимают своих четвероногих питомцев, выгуливают их в парке или просто держат на руках. Эти моменты могут быть как ключевыми для развития сюжета, так и служить фоном, подчеркивающим характер персонажей.

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников
В последние годы в обществе активно обсуждается влияние питания на здоровье. Особенно много споров вызывает вопрос о том, насколько стрессовой может быть смена рациона, особенно в праздничные дни, когда люди склонны к перееданию или резким изменениям в своем питании.

Выбор читателей

18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 18/01ВскДиетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 18/01Вск Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 18/01ВскИзвестный продюсер назвал самого богатого певца России