Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой

Скандальный актер, чья репутация еще не остыла от прошлых выходок, вновь оказался в центре внимания из-за своего эксцентричного общения с представительницей прекрасного пола.



Никита Кологривый, который еще не так давно объяснялся за укус сотрудницы бара, снова оказался в центре внимания из-за общения с девушкой. Правда, в этот раз обошлось без рук и зубов — в ход пошло исключительно актерское мастерство. Telegram-канал Shot опубликовал запись разговора артиста с телефонной мошенницей. Звезда сериала "Слово пацана" показал, что может доводить собеседниц до белого каления не только скандалами, но и полным абсурдом.

"Непонимание" как лучшее оружие

Все началось со звонка незнакомки, которая попыталась провернуть популярную схему с "продлением сим-карты". Девушка настойчиво требовала от актера действий, явно рассчитывая на испуг или послушание. Но Кологривый решил не бросать трубку, а включил режим "наивного клиента".

Вместо того чтобы обсуждать тарифы связи, он сделал вид, что перепутал телефонный номер с гостиничным. С максимально серьезным голосом он начал доказывать, что на ресепшене ему разрешили не платить. Это заявление явно выбило аферистку из колеи, ведь она привыкла к совсем другим реакциям.

Актер продолжал гнуть свою линию, рассказывая о личных планах, которые совсем не вписывались в сценарий мошенницы. Он уверенно заявил, что может оставаться в "номере" бесплатно до трех часов дня.

"У меня девушка еще придет сюда... Ну вы сказали, что до 15:00 можете не платить ничего. Я вот не плачу", — спокойно выдал артист, полностью игнорируя попытки собеседницы вернуть разговор в нужное русло.

Такой поворот событий ввел девушку в ступор. Ее отработанная схема разбилась о стену непонятных разговоров про отель и гостей. В отличие от той самой истории в баре, где эмоции били через край, здесь Никита действовал абсолютно хладнокровно и явно наслаждался процессом.

Финал

Не выдержав такого давления и путаницы, девушка на том конце провода просто бросила трубку. Попытка обмануть знаменитость с треском провалилась. Получается, что в этот раз Никита "напал" на девушку исключительно психологически, вынудив ее саму в панике прекратить разговор.

Пользователи сети уже оценили юмор Кологривого, отметив, что это, пожалуй, самый безобидный и даже полезный способ использования его харизмы. "Довести" мошенницу до истерики — поступок, который точно не вызовет осуждения общественности.