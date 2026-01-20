Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой

Педиатр Алена Сергеева развеяла распространенный миф о том, что простуда и другие респираторные заболевания связаны с холодной погодой.

Врач убеждена, что основными возбудителями таких инфекций являются вирусы и бактерии, а не низкие температуры или пребывание на улице в мороз. Специалист объяснила, что простуда возникает не от холода, а от проникновения патогенов в организм, когда иммунная система не справляется с ними.

Сергеева отметила, что многие люди ошибочно полагают, что холодный климат сам по себе может вызвать заболевания. Например, она привела ситуацию, когда человек может пройти по улице зимой без головного убора и не заболеть.

"Заболевание начинается только тогда, когда инфекционный агент попадает в организм и иммунная система не может его нейтрализовать", — цитирует педиатра RidLife.

Сергеева также акцентировала внимание на том, что риск заражения значительно возрастает в теплых помещениях, особенно в условиях скопления людей. В закрытых пространствах, где воздух плохо циркулирует, вероятность передачи вирусов увеличивается из-за близости людей друг к другу. В отличие от этого, на улице, даже в холодную погоду, активность вирусов снижается, и шансы на инфицирование уменьшаются.

Однако несмотря на эти факты, врач все же рекомендовала одеваться по погоде в зимний период. Это поможет избежать стресса для организма и поддерживать иммунитет на высоком уровне. Поддержание нормальной температуры тела важно для общего состояния здоровья и способности противостоять инфекциям.