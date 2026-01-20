У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец

Актер Илья Глинников, известный широкой аудитории благодаря роли Глеба Романенко в популярном сериале "Интерны", стал отцом. Примечательно, что у артиста родился первенец в 40 лет.

Актер поделился трогательным фото, на котором держит на руках своего новорожденного сына. Помимо прочего, он приурочил публикацию к празднику Крещения.

О беременности возлюбленной Глинникова стало известно еще летом прошлого года, когда артиста заметили на прогулке с женщиной, у которой был заметен округлившийся живот. Однако имя избранницы артист предпочитает держать в тайне, поскольку хочет оградить свою семью от лишнего внимания прессы. По словам знакомых, актер тщательно оберегает личную жизнь и старается избегать публичности.

Для Ильи Глинникова это первый ребенок, отмечает женский журнал Клео.ру. Ранее он редко делился подробностями своей личной жизни, и только время от времени вспоминал о своих романах.

Последние отношения артиста были с актрисой Аглаей Тарасовой, дочерью известной актрисы Ксении Раппопорт. Их роман начался на съемках "Интернов" и длился около двух лет, однако в 2016 году пара рассталась. После этого Илья на некоторое время исчез из публичного поля зрения и сосредоточился на театральных проектах и режиссуре.

В одном из интервью актер признавался, что давно мечтает о детях и готов стать тем самым папой, который всегда рядом с ребенком. Эта мечта наконец-то сбылась — теперь Глинников может наслаждаться радостью отцовства.