Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Вторник 20 января

09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери

Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери
119

Сегодня Анастасия Волочкова отмечает свой юбилей. 20 января балерине исполнилось 50 лет.

В этот раз праздник она решила устроить исключительно для себя. Юбилейный концерт, к которому Волочкова готовилась несколько месяцев, пройдет в Театре на Цветном — месте, где пять лет назад состоялась премьера ее спектакля "Балерина в зазеркалье цирка".

"Я не собираю гостей ради них, а ради себя", — сообщила Анастасия.

За последние 15 лет она отмечала свои юбилеи по-разному. В 35 лет ее праздник прошел на сцене Кремлевского дворца съездов, где собралось множество звезд шоу-бизнеса: Киркоров, Басков, Билан и многие другие. В 40 лет она отпраздновала это событие в новом доме, а в 45 — на сцене Театра Аллы Духовой.

На юбилейный вечер Волочкова пригласила друзей и коллег по сцене, среди которых — Никита Джигурда, Рома Жуков и Оля Фролова. Однако в этом празднике не будет ее близких — дочери Ариадны и матери Тамары Владимировны. "Нет, их не будет", — с раздражением ответила Анастасия. По словам балерины, она уже давно приняла решение не приглашать родных на свои торжества.

Отношения в семье Волочковой действительно сложные. Осенью прошлого года она публично отстранилась от матери и дочери, обвинив их в меркантильности и отсутствии искренности. "Вы мне звоните только тогда, когда вам нужны деньги!", — цитирует звезду Woman.ru.

Балерина считает, что именно искусство и любовь придают жизни смысл. Как говорила ее наставница Майя Плесецкая: "Искусство и любовь — это то, ради чего стоит жить".

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2026, 09:12
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
Woman.ru✓ Надежный источник

По теме

Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России

Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России
Рынок недвижимости в России всегда был объектом повышенного интереса со стороны инвесторов. Эксперты отметили что одним из самых выгодных вариантов для вложений являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, расположенные в непосредственной близости от станций метро.

Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки

Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки
Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о признаках, которые могут указывать на развитие онлайн-зависимости, а также о том, как наладить цифровую гигиену. По словам Яушевой, основной признак любой зависимости заключается в том, что она вытесняет другие сферы жизни и существенно снижает качество существования.

Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими

Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими
24 и 25 января москвичи столкнутся с настоящим зимним холодом. Синоптики предсказали резкое похолодание. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, морозы в столице могут достигать отметки минус 25 градусов.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом

ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом
В советском кино дорога была больше, чем просто путь. Это место встреч и расставаний, интриг и открытий. От вагона поезда, который везет к новой жизни, до самолета, летящего навстречу любви, – транспортные средства часто становились молчаливыми свидетелями судьбоносных событий. Советские режиссеры виртуозно использовали транспорт как декорации для важных сцен.

Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса

Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса
Новости о загадочной лихорадке, распространяющейся в Южной Америке и на Карибах, заставили многих задаться вопросом о безопасности предстоящих отпусков. В своем телеграм-канале доктор Александр Мясников прокомментировал ситуацию с вирусом Оропуш (OROV), который с 2024 года начал стремительно распространяться в тропических странах.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 18/01ВскИзвестный продюсер назвал самого богатого певца России