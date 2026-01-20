Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Вторник 20 января

11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?

Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?
71

Виктория Боня вновь вынуждена отбиваться от критиков. Ведущую обвинили в том, что она увеличила ягодицы с помощью пластической операции.

В ответ на эти слухи Боня сделала заявление, которое вызвало широкий резонанс среди ее подписчиков и поклонников. Виктория опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в облегающем коротком платье.

"Обсудим мой целлюлит?", — поглумилась экс-звезда "Дома-2" над критиками, которые не упустили возможности высказаться о ее фигуре.

На один из комментариев о том, что Боня якобы прибегла к увеличению ягодиц, знаменитость ответила уверенно: "Размер моих ягодичных мышц зависит только от нагрузок. Это генетика моей семьи. У нас у всех очень хорошо развиты ягодицы. Смиритесь с этим".

Стоит отметить, что подобные выпады для Бони не в новинку. На протяжении всей карьеры ей приходилось защищать свою естественную красоту. В начале 2024 года она показывала кадры своего лица без макияжа, что стало ответом на критику по поводу возможной пластики.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Боня порадовала свою 13-летнюю дочь Анджелину Смерфит подарками. Это особенно любопытно на фоне возмущений звезды "Дома-2" по поводу чрезмерных трат дочери.

На своей странице в соцсетях она опубликовала видео с распаковкой украшений, купленных для Анджелины во время их отдыха на Коста-Рике. Боня показала несколько пар серебряных сережек и колье, которые ее дочь выбрала сама.

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2026, 11:33
Виктория Боня. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела?
Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года

Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года
Жительница Сан-Диего, Брук поделилась своим опытом отношений с мужчиной, который старше ее на 22 года. Американка объяснила, почему считает, что женщинам стоит рассмотреть возможность выбора партнеров постарше.

Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери

Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери
Сегодня Анастасия Волочкова отмечает свой юбилей. 20 января балерине исполнилось 50 лет. В этот раз праздник она решила устроить исключительно для себя.

Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России

Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России
Рынок недвижимости в России всегда был объектом повышенного интереса со стороны инвесторов. Эксперты отметили что одним из самых выгодных вариантов для вложений являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, расположенные в непосредственной близости от станций метро.

Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки

Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки
Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о признаках, которые могут указывать на развитие онлайн-зависимости, а также о том, как наладить цифровую гигиену. По словам Яушевой, основной признак любой зависимости заключается в том, что она вытесняет другие сферы жизни и существенно снижает качество существования.

Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими

Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими
24 и 25 января москвичи столкнутся с настоящим зимним холодом. Синоптики предсказали резкое похолодание. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, морозы в столице могут достигать отметки минус 25 градусов.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 18/01ВскИзвестный продюсер назвал самого богатого певца России 18/01ВскКак советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни