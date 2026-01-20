Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?

Виктория Боня вновь вынуждена отбиваться от критиков. Ведущую обвинили в том, что она увеличила ягодицы с помощью пластической операции.

В ответ на эти слухи Боня сделала заявление, которое вызвало широкий резонанс среди ее подписчиков и поклонников. Виктория опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в облегающем коротком платье.

"Обсудим мой целлюлит?", — поглумилась экс-звезда "Дома-2" над критиками, которые не упустили возможности высказаться о ее фигуре.

На один из комментариев о том, что Боня якобы прибегла к увеличению ягодиц, знаменитость ответила уверенно: "Размер моих ягодичных мышц зависит только от нагрузок. Это генетика моей семьи. У нас у всех очень хорошо развиты ягодицы. Смиритесь с этим".

Стоит отметить, что подобные выпады для Бони не в новинку. На протяжении всей карьеры ей приходилось защищать свою естественную красоту. В начале 2024 года она показывала кадры своего лица без макияжа, что стало ответом на критику по поводу возможной пластики.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Боня порадовала свою 13-летнюю дочь Анджелину Смерфит подарками. Это особенно любопытно на фоне возмущений звезды "Дома-2" по поводу чрезмерных трат дочери.

На своей странице в соцсетях она опубликовала видео с распаковкой украшений, купленных для Анджелины во время их отдыха на Коста-Рике. Боня показала несколько пар серебряных сережек и колье, которые ее дочь выбрала сама.