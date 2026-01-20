Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Вторник 20 января

Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки

31

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала о признаках, которые могут указывать на развитие онлайн-зависимости, а также о том, как наладить цифровую гигиену.

По словам Яушевой, основной признак любой зависимости заключается в том, что она вытесняет другие сферы жизни и существенно снижает качество существования. Люди, страдающие от онлайн-зависимости, могут испытывать повышенную раздражительность и тревогу, особенно если они оказываются вдали от своих гаджетов.

Физиологические симптомы онлайн-зависимости также вызывают беспокойство. Например, нарушения сна — это один из наиболее распространенных признаков. Человек может долго не засыпать или, наоборот, слишком много спать, что негативно сказывается на его здоровье. Кроме того, учащенное сердцебиение и недостаточное внимание к личной гигиене могут свидетельствовать о том, что человек чрезмерно увлечен виртуальным миром и забывает о важных аспектах своей жизни.

Яушева отметила, что признаки онлайн-зависимости могут замечать не только сами зависимые, но и их близкие. Например, если человек отвечает на сообщения или читает новости и затем спокойно откладывает телефон, это может быть нормой. Однако если он постоянно держит телефон в руках и отвлекается от текущих задач, это уже серьезный повод для беспокойства.

Для тех, кто чувствует, что начинает зависеть от виртуальной реальности, Яушева рекомендует пересмотреть свое отношение к интернету. Одним из первых шагов должно стать отслеживание времени, проведенного в сети. Это поможет понять, какие занятия "съедают" свободное время и как можно повысить продуктивность.

Также важно установить четкие границы между рабочим и личным временем. Осознанный подход к использованию цифрового пространства может помочь избежать ненужной зависимости. Психолог советует больше времени уделять личным встречам с друзьями вместо долгих переписок в мессенджерах. Личное общение помогает укрепить социальные связи и улучшить эмоциональное состояние.

Если же самостоятельно справиться с зависимостью не удается, Яушева подчеркивает важность обращения за профессиональной помощью. Специалисты могут предложить эффективные стратегии для борьбы с зависимостями и помочь восстановить баланс между виртуальной и реальной жизнью.

20 января 2026, 03:41
Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими

Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими
24 и 25 января москвичи столкнутся с настоящим зимним холодом. Синоптики предсказали резкое похолодание. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, морозы в столице могут достигать отметки минус 25 градусов.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом

ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом
В советском кино дорога была больше, чем просто путь. Это место встреч и расставаний, интриг и открытий. От вагона поезда, который везет к новой жизни, до самолета, летящего навстречу любви, – транспортные средства часто становились молчаливыми свидетелями судьбоносных событий. Советские режиссеры виртуозно использовали транспорт как декорации для важных сцен.

Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса

Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса
Новости о загадочной лихорадке, распространяющейся в Южной Америке и на Карибах, заставили многих задаться вопросом о безопасности предстоящих отпусков. В своем телеграм-канале доктор Александр Мясников прокомментировал ситуацию с вирусом Оропуш (OROV), который с 2024 года начал стремительно распространяться в тропических странах.

"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье

"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье
В истории с элитной недвижимостью в Хамовниках наступил неожиданный поворот сразу после того, как судебные приставы поставили в деле финальную точку. Громкое выселение народной артистки России Ларисы Долиной из проданной квартиры завершилось.

Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой

Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой
Скандальный актер, чья репутация еще не остыла от прошлых выходок, вновь оказался в центре внимания из-за своего эксцентричного общения с представительницей прекрасного пола. Никита Кологривый, который еще не так давно объяснялся за укус сотрудницы бара, снова оказался в центре внимания из-за общения с девушкой.

