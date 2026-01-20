"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной

Коллега по цеху решила не молчать и прокомментировала громкую историю с потерей элитной недвижимости, жертвой которой стала народная артистка.



Скандал вокруг Ларисы Долиной не утихает уже долгое время. История напоминает детектив: певица под влиянием телефонных мошенников сама продала свою роскошную квартиру в центре Москвы, отдала деньги преступникам, а потом через суд пыталась признать сделку недействительной. Мнения публики разделились: одни жалеют легенду эстрады, другие считают, что покупатели не должны страдать из-за доверчивости звезды.

Свою точку зрения на этот сложный конфликт озвучила певица Анита Цой. Ее слова приводит портал 5-tv.ru.

"Ситуация некрасивая"

Анита Цой не стала лукавить и признала, что история выглядит довольно скверно. Она дала понять, что сама бы постаралась не допустить подобного развития событий.

"Ситуация некрасивая. Я бы так не поступила, не поддерживаю случившееся", — честно заявила артистка.

Однако Анита призвала общественность не спешить с расправой над пострадавшей звездой. Несмотря на критику действий Долиной в сети, Цой встала на защиту коллеги. Она считает, что заслуги Ларисы Александровны перед страной перевешивают любые ошибки в бытовых или юридических вопросах.

"Не считаю, что Долину надо уничтожать. Перед тем, как бросить в нее камень, отдайте столько сил, средств и времени нашей стране и культуре", — эмоционально высказалась певица.

Анита добавила философскую мысль о том, что статус звезды — это не только привилегии, но и огромная мишень на спине.

"Известные люди всегда вынуждены нести риски и потери", — подытожила она.

Интересно, что на фоне стресса и судебных разбирательств Лариса Долина находит способы восстановить душевное равновесие. Ранее стало известно, что исполнительница позволила себе роскошный отпуск. Артистка потратила около 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, проведя две недели в отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Видимо, даже потеря квартиры не повод отказывать себе в качественном релаксе.