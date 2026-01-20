Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Вторник 20 января

17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций

Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций
36

Оказывается, для сохранения ясности ума и биологической молодости вовсе не нужны дорогостоящие процедуры или сложные медикаменты.

Мы с детства слышим, что движение — это жизнь, а спорт полезен для здоровья. Обычно эти слова воспринимаются как общие фразы, не имеющие под собой твердой доказательной базы. Однако исследователи решили пойти дальше и выяснить: можно ли измерить пользу активности в конкретных цифрах? Ответ оказался утвердительным, а результаты эксперимента впечатляют своей наглядностью.

По информации из блога врача-эндокринолога Зухры Павловой, ученые смогли доказать реальное омоложение мозга.

Неожиданные результаты эксперимента

В рандомизированном исследовании приняли участие 130 здоровых людей в возрасте от 26 до 58 лет. Их разделили на две группы и наблюдали за ними в течение целого года. Условия были простыми:

  • Одни участники продолжали вести свой привычный образ жизни.
  • Другие добавили в расписание 150 минут аэробной нагрузки в неделю (это быстрая ходьба, бег, велосипед или кардио).

Спустя 12 месяцев всех испытуемых тщательно проверили. Выяснилось, что у тех, кто регулярно двигался, биологический возраст мозга снизился примерно на 0,6 года. То есть, фактически, их мозг стал моложе почти на 7 месяцев по сравнению с контрольной группой, которая провела год пассивно.

Это не метафора и не субъективные ощущения. Возраст оценивали с помощью МРТ и специального показателя, который определяет, насколько структура мозга соответствует календарным годам человека. У активных людей мозг стал выглядеть моложе, а у ленивых — продолжал стареть в обычном темпе.

В чем секрет и что нужно делать?

Ученые пытались связать этот эффект с потерей веса или улучшением давления, но ни один фактор по отдельности не объяснил результат полностью. Вероятнее всего, дело в комплексном воздействии: движение улучшает кровоток, разгоняет метаболизм и стимулирует нейропластичность.

Но самое приятное в этой новости то, что для достижения результата не нужно становиться олимпийским чемпионом.

Речь не идет об изнуряющих марафонах. Чтобы "омолодить" мозг, достаточно выполнять норму в 150 минут активности в неделю. Это может быть:

  • 30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю (например, дорога до работы или прогулка в обед);
  • 3–4 умеренные кардиотренировки в удобное время.

Главное условие здесь — регулярность. Выберите то, что нравится именно вам, и ваш организм скажет спасибо.

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2026, 17:24
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

По теме

Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой

Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса

"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной

"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной
Коллега по цеху решила не молчать и прокомментировала громкую историю с потерей элитной недвижимости, жертвой которой стала народная артистка. Скандал вокруг Ларисы Долиной не утихает уже долгое время.

Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников

Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников
Недавнее обращение известного юмориста к своей аудитории вызвало совсем не ту реакцию, на которую он, возможно, рассчитывал. Максим Галкин*, который скоро отметит свое 50-летие, регулярно выходит на связь с подписчиками в социальных сетях.

Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?

Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?
Советское кино могло бы выглядеть совершенно иначе. Многие сценарии на стадии обсуждения претерпели удивительные изменения, и первоначальные задумки часто оказывались далеки от финального результата. Названия картин — это отдельная и интересная тема.

У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец

У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец
Актер Илья Глинников, известный широкой аудитории благодаря роли Глеба Романенко в популярном сериале "Интерны", стал отцом. Примечательно, что у артиста родился первенец в 40 лет. Актер поделился трогательным фото, на котором держит на руках своего новорожденного сына.

Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой

Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой
Педиатр Алена Сергеева развеяла распространенный миф о том, что простуда и другие респираторные заболевания связаны с холодной погодой. Врач убеждена, что основными возбудителями таких инфекций являются вирусы и бактерии, а не низкие температуры или пребывание на улице в мороз.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 19/01ПндДоктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 19/01Пнд"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 19/01ПндЮрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги