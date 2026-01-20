Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций

Оказывается, для сохранения ясности ума и биологической молодости вовсе не нужны дорогостоящие процедуры или сложные медикаменты.



Мы с детства слышим, что движение — это жизнь, а спорт полезен для здоровья. Обычно эти слова воспринимаются как общие фразы, не имеющие под собой твердой доказательной базы. Однако исследователи решили пойти дальше и выяснить: можно ли измерить пользу активности в конкретных цифрах? Ответ оказался утвердительным, а результаты эксперимента впечатляют своей наглядностью.

По информации из блога врача-эндокринолога Зухры Павловой, ученые смогли доказать реальное омоложение мозга.

Неожиданные результаты эксперимента

В рандомизированном исследовании приняли участие 130 здоровых людей в возрасте от 26 до 58 лет. Их разделили на две группы и наблюдали за ними в течение целого года. Условия были простыми:

Одни участники продолжали вести свой привычный образ жизни.

Другие добавили в расписание 150 минут аэробной нагрузки в неделю (это быстрая ходьба, бег, велосипед или кардио).

Спустя 12 месяцев всех испытуемых тщательно проверили. Выяснилось, что у тех, кто регулярно двигался, биологический возраст мозга снизился примерно на 0,6 года. То есть, фактически, их мозг стал моложе почти на 7 месяцев по сравнению с контрольной группой, которая провела год пассивно.

Это не метафора и не субъективные ощущения. Возраст оценивали с помощью МРТ и специального показателя, который определяет, насколько структура мозга соответствует календарным годам человека. У активных людей мозг стал выглядеть моложе, а у ленивых — продолжал стареть в обычном темпе.

В чем секрет и что нужно делать?

Ученые пытались связать этот эффект с потерей веса или улучшением давления, но ни один фактор по отдельности не объяснил результат полностью. Вероятнее всего, дело в комплексном воздействии: движение улучшает кровоток, разгоняет метаболизм и стимулирует нейропластичность.

Но самое приятное в этой новости то, что для достижения результата не нужно становиться олимпийским чемпионом.

Речь не идет об изнуряющих марафонах. Чтобы "омолодить" мозг, достаточно выполнять норму в 150 минут активности в неделю. Это может быть:

30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю (например, дорога до работы или прогулка в обед);

3–4 умеренные кардиотренировки в удобное время.

Главное условие здесь — регулярность. Выберите то, что нравится именно вам, и ваш организм скажет спасибо.