Среда 21 января

Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи

Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи
145

Ольга Бузова поделилась своими планами на будущее, касающимися совмещения карьеры и личной жизни.

Певица заявила, что несмотря на плотный рабочий график, она намерена выделять время для своих родных. По словам Бузовой, она планирует установить два дня в неделю, которые будут посвящены семье.

"У меня будет день любви, наверное, среда. И день семьи — точно воскресенье", — отметила она.

Эти дни певица хочет проводить с близкими, занимаясь совместными активностями, такими как походы в театр или просто отдых на природе. "Либо мы куда-то едем, либо идем на спектакль, проводим время с ребенком. День семьи — это досуг", — добавила Ольга.

Интересно, что в последние месяцы в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном романе Бузовой с российским актером Тимуром Батрутдиновым. Однако сама певица опровергла эти слухи, заявив, что между ними никогда не было романтической связи. "Мы просто друзья, и ничего больше", — сообщила она.

Тимур Батрутдинов также прокомментировал их отношения, отметив, что шоу "План Б", в котором они вместе работали, могло привести к более близким отношениям. Однако после того, как Бузова начала встречаться с рэпером Давидом Манукяном, его интерес к проекту резко угас. Актер признался, что отсутствие романтической связи с Ольгой стало для него разочарованием.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2026, 06:48
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

По теме

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ

Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ
В последние годы вопрос оплаты коммунальных услуг (ЖКУ) стал особенно актуальным для россиян. Многие сталкиваются с пропусками платежей. Парламентарий Александр Якубовский сообщил, что не стоит паниковать, если платеж за ЖКУ не был произведен вовремя.

Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование

Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование
Простые изменения в повседневных привычках могут оказать значительное влияние на продолжительность жизни. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine.

ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией

ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией
Мы привыкли видеть знакомые лица на экране, зная каждую морщинку и интонацию. Но будущее уже здесь: нейросети научились воссоздавать образы актеров с поразительной точностью.

"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем

"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем
Олимпийский чемпион, ставший символом несгибаемой воли, рассказал о поиске нового себя и неожиданном увлечении, которое теперь занимает его мысли. Недавняя премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви" стала настоящим событием, но самый эмоциональный момент вечера был связан не с виртуозным катанием.

В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно

В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно
На одном из самых популярных курортов Египта сложилась неприятная ситуация: из-за появления акул у берега власти были вынуждены закрыть доступ к морю на нескольких пляжах. Новости из Хургады вновь вызвали беспокойство у туристов.

Выбор читателей

