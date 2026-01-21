Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Вторник 20 января

Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование

Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование
67

Простые изменения в повседневных привычках могут оказать значительное влияние на продолжительность жизни.

Об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine. Ученые проанализировали данные более 59 тысяч участников из базы UK Biobank, чтобы выяснить, как факторы, такие как сон, физическая активность и питание, взаимосвязаны с продолжительностью и качеством жизни.

Исследование охватывало восемь лет наблюдений, в течение которых ученые оценивали продолжительность сна, уровень физической активности и качество рациона участников. Основные результаты показали, что оптимальные показатели — около 7-8 часов сна, не менее 40 минут умеренной или интенсивной физической активности в день и сбалансированное питание — связаны с увеличением продолжительности жизни на почти десять лет.

Кроме того, эти факторы способствовали снижению риска развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и деменция. Интересно, что даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к положительным результатам.

Например, добавление всего пяти минут сна к ежедневному графику, увеличение физической активности на два минуты и небольшие улучшения в рационе (например, добавление большего количества овощей или цельнозерновых продуктов) были связаны с увеличением продолжительности жизни примерно на один год.

Кроме того, ранее проводимые исследования показали, что регулярный завтрак может быть связан с большей удовлетворенностью жизнью. Создание устойчивых привычек — это процесс, который требует времени и усилий, но результаты могут оказаться весьма значительными.

21 января 2026, 00:19
Фото: Freepik
eClinicalMedicine✓ Надежный источник

ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией

ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией
Мы привыкли видеть знакомые лица на экране, зная каждую морщинку и интонацию. Но будущее уже здесь: нейросети научились воссоздавать образы актеров с поразительной точностью.

"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем

"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем
Олимпийский чемпион, ставший символом несгибаемой воли, рассказал о поиске нового себя и неожиданном увлечении, которое теперь занимает его мысли. Недавняя премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви" стала настоящим событием, но самый эмоциональный момент вечера был связан не с виртуозным катанием.

В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно

В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно
На одном из самых популярных курортов Египта сложилась неприятная ситуация: из-за появления акул у берега власти были вынуждены закрыть доступ к морю на нескольких пляжах. Новости из Хургады вновь вызвали беспокойство у туристов.

Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов

Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов
Звезда первой величины, чьи хиты знает вся страна, внезапно столкнулась с катастрофическим падением спроса на свои выступления. Обычно имя Григория Лепса ассоциируется с аншлагами и заоблачными гонорарами.

Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций

Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций
Оказывается, для сохранения ясности ума и биологической молодости вовсе не нужны дорогостоящие процедуры или сложные медикаменты. Мы с детства слышим, что движение — это жизнь, а спорт полезен для здоровья.

