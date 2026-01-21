Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование

Простые изменения в повседневных привычках могут оказать значительное влияние на продолжительность жизни.

Об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine. Ученые проанализировали данные более 59 тысяч участников из базы UK Biobank, чтобы выяснить, как факторы, такие как сон, физическая активность и питание, взаимосвязаны с продолжительностью и качеством жизни.

Исследование охватывало восемь лет наблюдений, в течение которых ученые оценивали продолжительность сна, уровень физической активности и качество рациона участников. Основные результаты показали, что оптимальные показатели — около 7-8 часов сна, не менее 40 минут умеренной или интенсивной физической активности в день и сбалансированное питание — связаны с увеличением продолжительности жизни на почти десять лет.

Кроме того, эти факторы способствовали снижению риска развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и деменция. Интересно, что даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к положительным результатам.

Например, добавление всего пяти минут сна к ежедневному графику, увеличение физической активности на два минуты и небольшие улучшения в рационе (например, добавление большего количества овощей или цельнозерновых продуктов) были связаны с увеличением продолжительности жизни примерно на один год.

Кроме того, ранее проводимые исследования показали, что регулярный завтрак может быть связан с большей удовлетворенностью жизнью. Создание устойчивых привычек — это процесс, который требует времени и усилий, но результаты могут оказаться весьма значительными.