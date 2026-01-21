Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике

Актриса Аглая Тарасова впервые появилась на публике после судебного заседания, связанного с делом о контрабанде запрещенных веществ.

Артистка посетила премьеру нового фильма "Левша" в компании матери Ксении Раппопорт и сестры Марии. На мероприятии Аглая появилась в элегантном черном платье, с улыбкой позируя фотографам и охотно делая селфи с поклонниками.

Скандал с Аглаей Тарасовой начал набирать обороты после ее возвращения из Тель-Авива 28 августа. На таможне у актрисы был обнаружен вейп, содержащий запрещенные вещества. Это стало причиной возбуждения уголовного дела по статье 229.1 УК РФ. С тех пор жизнь Тарасовой кардинально изменилась, отмечает женский журнал Клео.ру.

На первом этапе актриса пыталась объяснить наличие запрещенного вещества тем, что оно было связано с тяжелым состоянием здоровья одного из ее близких. Однако следствие не нашло достаточных оснований для этих утверждений. В результате правоохранительные органы настаивали на том, чтобы суд избрал для Тарасовой меру пресечения в виде домашнего ареста.

30 октября суд вновь рассмотрел вопрос о мере пресечения, продлив действующие ограничения для актрисы. Теперь ей запрещено совершать определенные действия, и эти ограничения будут действовать до 24 января 2026 года.

Ранее Аглае Тарасовой поступило заманчивое предложение сняться в зарубежном проекте. Актриса рассматривалась на главную роль в новом турецком сериале.