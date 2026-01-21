Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем

В мире советского кинематографа немало кудрявых героев.

В толпе люди с необычной прической всегда притягивают взгляды: легкомысленные завитки, артистичные локоны или изысканные волны — не обратить на них внимание просто невозможно. Кудри способны придать образу озорства или романтичности, добавить драматичности или подчеркнуть легкость.

Советские стилисты уж точно знали толк в том, как завитки превращают персонажа в особенного, запоминающегося и живого кумира. Насколько хорошо вы помните такие фильмы?

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Остров сокровищ"

Б) "Собака на сене"

В) "Соломенная шляпка"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Дон Сезар де Базан"

Б) "Собака на сене"

В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. Из какого фильма этот кадр?

А) "Будьте моим мужем"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Не может быть!"

4. Из какого фильма этот кадр?

А) "Мэри Поппинс, до свидания"

Б) "Волшебный голос Джельсомино"

В) "Уроки французского"

5. Из какого фильма этот кадр?

А) "Артистка из Грибова"

Б) "Карнавал"

В) "Самая обаятельная и привлекательная"

Правильные ответы:

1. — Б) "Собака на сене"

2. — В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. — В) "Не может быть!"

4. — А) "Мэри Поппинс, до свидания"

5. — Б) "Карнавал"