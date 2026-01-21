Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Среда 21 января

14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем

Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем
111

В мире советского кинематографа немало кудрявых героев.

В толпе люди с необычной прической всегда притягивают взгляды: легкомысленные завитки, артистичные локоны или изысканные волны — не обратить на них внимание просто невозможно. Кудри способны придать образу озорства или романтичности, добавить драматичности или подчеркнуть легкость.

Советские стилисты уж точно знали толк в том, как завитки превращают персонажа в особенного, запоминающегося и живого кумира. Насколько хорошо вы помните такие фильмы?

1. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Остров сокровищ"

Б) "Собака на сене"

В) "Соломенная шляпка"

2. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Дон Сезар де Базан"

Б) "Собака на сене"

В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Будьте моим мужем"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Не может быть!"

4. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Мэри Поппинс, до свидания"

Б) "Волшебный голос Джельсомино"

В) "Уроки французского"

5. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма СССР

А) "Артистка из Грибова"

Б) "Карнавал"

В) "Самая обаятельная и привлекательная"

Правильные ответы:

1. — Б) "Собака на сене"

2. — В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. — В) "Не может быть!"

4. — А) "Мэри Поппинс, до свидания"

5. — Б) "Карнавал"

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2026, 14:16
Маргарита Терехова. Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978)
Дни.ру✓ Надежный источник

Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову

Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову
Существует распространенное мнение, что именно через голову уходит 40-45% тепла тела. Этот миф имеет свои корни в устаревшем руководстве американских военных, которое не основано на современных научных данных.

Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике

Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике
Актриса Аглая Тарасова впервые появилась на публике после судебного заседания, связанного с делом о контрабанде запрещенных веществ. Артистка посетила премьеру нового фильма "Левша" в компании матери Ксении Раппопорт и сестры Марии.

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов
В ближайшие выходные москвичей ожидает резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, температура в столице может опуститься до минус 25 градусов.

Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья

Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья
Лариса Долина все-таки передав ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. Теперь у певицы осталась лишь небольшая квартира в Лефортово и загородный дом в Подмосковье. Как сообщает издание aif.

Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи

Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи
Ольга Бузова поделилась своими планами на будущее, касающимися совмещения карьеры и личной жизни. Певица заявила, что несмотря на плотный рабочий график, она намерена выделять время для своих родных.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 19/01ПндДоктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением