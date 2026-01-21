Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами!

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Среда 21 января

16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами!

Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами!
188

На фоне громких скандалов и провальных продаж билетов народная артистка России решила пойти ва-банк, обратившись напрямую к своей аудитории.

Жизнь Ларисы Долиной в последнее время превратилась в настоящую драму. Артистку окончательно выселили из скандальной квартиры, над ней нависла угроза многомиллионных исков, а предстоящий концерт оказался на грани срыва. В этой отчаянной ситуации певица записала видеообращение, которое выглядит как последняя попытка спасти положение.

"Пламенная речь" в пустоту?

В своем телеграм-канале Долина анонсировала большой сольный концерт 1 февраля в Домодедово, назвав его "юбилейным концертом на БИС в кругу друзей". Понимая, что ситуация критическая, она записала ролик с эмоциональным призывом.

Лариса Долина. Фото: Telegram / @dolinaofficial

"Жду вас, мои дорогие, очень дорожу вами", — говорит артистка в видео.

На фоне происходящего эти слова звучат как настоящая мольба, обращенная к тем, кто еще не сдал билеты или сомневается. Однако есть один нюанс, который делает эту "пламенную речь" еще более трагичной. Певица так и не открыла комментарии к своим постам. Люди не могут высказать ей ни слова поддержки, ни свое мнение. Связь остается односторонней: Долина обращается к публике, но не готова услышать ее в ответ.

Зал пустеет на глазах: что происходит с билетами

Похоже, односторонний диалог не приносит результатов. Ситуация с билетами на пресловутый концерт в Домодедово выглядит катастрофической. Несмотря на то, что до выступления осталась всего неделя, в зале свободно более двух третей мест.

Но самое страшное для артистки не то, что билеты не покупают. Люди продолжают их активно сдавать. По наблюдениям, ситуация меняется в худшую сторону буквально на глазах: всего за 5 минут в продаже появилось 5 новых мест в партере. Зал не просто не заполняется — он пустеет.

Причина такого отчаянного обращения к публике кроется в серьезных финансовых проблемах певицы. В таких условиях каждый проданный билет — это не просто творческая победа, а реальный шанс удержаться на плаву. Но, судя по всему, даже самые преданные поклонники не готовы поддержать артистку, оказавшуюся в столь сложной ситуации.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2026, 16:02
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram @dolinaofficial• Требует проверки

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья

"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену

"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену
Примадонна российской эстрады, похоже, готова снова выйти на сцену, но условия ее возвращения оказались весьма неожиданными. Новость о возможном возвращении Аллы Пугачевой на большую сцену уже давно будоражит умы ее поклонников.

Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем

Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем
В мире советского кинематографа немало кудрявых героев. В толпе люди с необычной прической всегда притягивают взгляды: легкомысленные завитки, артистичные локоны или изысканные волны — не обратить на них внимание просто невозможно.

Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову

Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову
Существует распространенное мнение, что именно через голову уходит 40-45% тепла тела. Этот миф имеет свои корни в устаревшем руководстве американских военных, которое не основано на современных научных данных.

Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике

Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике
Актриса Аглая Тарасова впервые появилась на публике после судебного заседания, связанного с делом о контрабанде запрещенных веществ. Артистка посетила премьеру нового фильма "Левша" в компании матери Ксении Раппопорт и сестры Марии.

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов
В ближайшие выходные москвичей ожидает резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, температура в столице может опуститься до минус 25 градусов.

Выбор читателей

19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 19/01ПндДоктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 19/01ПндВзялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой