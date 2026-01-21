"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями

Пользователи, столкнувшиеся с медленной загрузкой контента, получили неожиданное объяснение происходящего от представителя власти.



В последнее время многие россияне заметили, что любимый мессенджер стал работать не так шустро, как раньше. Сообщения улетают мгновенно, а вот с "тяжелым" контентом беда: видеоролики грузятся бесконечно долго, а фотографии открываются с задержкой. Сначала все списывали это на плохой интернет или технические работы на серверах Павла Дурова, но причина оказалась куда серьезнее.

Ситуацию прояснил член Совета Федерации Артем Шейкин, чье заявление расставило все точки над "i".

Видео не грузятся не просто так

Жалобы на работу приложения поступают из разных регионов страны. Сценарий везде похожий: текст работает отлично, но стоит попытаться посмотреть видеосообщение или загрузить ролик, как колесико загрузки начинает вращаться до бесконечности.

Как оказалось, это не технический сбой и не случайность. По информации сенатора Артема Шейкина, трудности с доступом к контенту являются следствием целенаправленной политики.

Официальное подтверждение догадок

Комментируя ситуацию с жалобами пользователей, политический деятель дал понять, что мессенджер сейчас находится под пристальным вниманием.

"Против Telegram последовательно вводятся меры в РФ", — заявил сенатор, объясняя причины проблем с загрузкой медиафайлов.

Это заявление фактически подтверждает догадки экспертов о том, что пропускную способность мессенджера могут искусственно ограничивать, как это ранее происходило с другими популярными видеохостингами.

Что это значит для нас?

Слова о "последовательных мерах" звучат как предупреждение. Это означает, что замедление работы — это не временная неполадка, которую починят программисты за пару часов, а, возможно, новая реальность, к которой пользователям придется привыкать. Пока неясно, будут ли ограничения усиливаться или останутся на текущем уровне, но сигнал от властей прозвучал вполне отчетливо.