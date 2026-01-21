Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Среда 21 января

Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют

Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют

Оказывается, дело не в "хорошем метаболизме", а в простом правиле, которое может изменить вашу жизнь.

Все мы знаем таких людей: они едят большими порциями, не отказывают себе в десерте, но при этом остаются стройными. Обычно мы списываем это на удачную генетику или быстрый обмен веществ. Но что, если мы скажем вам, что их секрет доступен каждому? Наука наконец-то нашла ответ на этот вопрос, и он вас удивит.

По информации из блога врача Зухры Павловой, недавнее исследование доказало: можно есть больше и при этом худеть.

Открытие, которое меняет правила игры

Ученые провели эксперимент: одну группу людей кормили цельной, необработанной пищей, а другую — ультраобработанными продуктами (фастфуд, сладости, колбасы). Результаты оказались по-настоящему революционными.

Главный вывод: люди на диете из необработанных продуктов съедали по весу на 57% больше еды, но при этом их организм получал в среднем на 110 ккал в день меньше, чем у тех, кто ел "пищевой мусор".

Это значит, что можно набивать желудок досыта и худеть. Но в чем же секрет?

Два механизма, которые работают как магия

Этот феномен объясняется двумя ключевыми факторами, которые легко понять.

1. Иллюзия объема. Цельные продукты (овощи, фрукты) содержат много клетчатки и воды. Они физически наполняют желудок и быстро вызывают чувство сытости, но калорий в них очень мало. Проще говоря, огромная миска салата насытит вас лучше и на более долгое время, чем крошечный шоколадный батончик, в котором калорий в несколько раз больше.

2. "Умный" организм. Наше тело инстинктивно ищет не калории, а питательные вещества — витамины и минералы.

  • В обработанной еде (чипсы, выпечка), чтобы получить нужную дозу микроэлементов, приходится съедать огромное количество "пустых" калорий.
  • В цельной еде (мясо, овощи) тот же объем пользы достигается гораздо меньшей калорийностью.

Организм получает то, что ему нужно, и сам говорит "хватит" гораздо раньше. Ученые называют это "освобождением от калорийной нагрузки ради микроэлементов".

Простая шпаргалка: что выбрать в магазине

Чтобы было понятнее, вот наглядное сравнение двух типов продуктов.

Ультраобработанная еда (мало объема, много калорий)Цельная еда (много объема, мало калорий)
Сосиски, колбаса, беконНатуральное мясо, птица, рыба
Белый хлеб, сладкая выпечкаЦельнозерновой хлеб, крупы (гречка, киноа)
Конфеты, печенье, тортыФрукты, ягоды, орехи (в умеренном количестве)
Сладкие йогурты, глазированные сыркиНатуральный йогурт, творог, кефир
Газировка, пакетированные сокиЧистая вода, зеленый чай

Вывод прост: то, что лежит у вас в тарелке, напрямую влияет на то, как скоро вы снова почувствуете голод. Выбирая цельные продукты, вы помогаете организму интуитивно питаться правильно, получая максимум пользы и минимум лишних калорий.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2026, 20:35
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

