Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют

Все мы знаем таких людей: они едят большими порциями, не отказывают себе в десерте, но при этом остаются стройными. Обычно мы списываем это на удачную генетику или быстрый обмен веществ. Но что, если мы скажем вам, что их секрет доступен каждому? Наука наконец-то нашла ответ на этот вопрос, и он вас удивит.
По информации из блога врача Зухры Павловой, недавнее исследование доказало: можно есть больше и при этом худеть.
Открытие, которое меняет правила игры
Ученые провели эксперимент: одну группу людей кормили цельной, необработанной пищей, а другую — ультраобработанными продуктами (фастфуд, сладости, колбасы). Результаты оказались по-настоящему революционными.
Главный вывод: люди на диете из необработанных продуктов съедали по весу на 57% больше еды, но при этом их организм получал в среднем на 110 ккал в день меньше, чем у тех, кто ел "пищевой мусор".
Это значит, что можно набивать желудок досыта и худеть. Но в чем же секрет?
Два механизма, которые работают как магия
Этот феномен объясняется двумя ключевыми факторами, которые легко понять.
1. Иллюзия объема. Цельные продукты (овощи, фрукты) содержат много клетчатки и воды. Они физически наполняют желудок и быстро вызывают чувство сытости, но калорий в них очень мало. Проще говоря, огромная миска салата насытит вас лучше и на более долгое время, чем крошечный шоколадный батончик, в котором калорий в несколько раз больше.
2. "Умный" организм. Наше тело инстинктивно ищет не калории, а питательные вещества — витамины и минералы.
- В обработанной еде (чипсы, выпечка), чтобы получить нужную дозу микроэлементов, приходится съедать огромное количество "пустых" калорий.
- В цельной еде (мясо, овощи) тот же объем пользы достигается гораздо меньшей калорийностью.
Организм получает то, что ему нужно, и сам говорит "хватит" гораздо раньше. Ученые называют это "освобождением от калорийной нагрузки ради микроэлементов".
Простая шпаргалка: что выбрать в магазине
Чтобы было понятнее, вот наглядное сравнение двух типов продуктов.
|Ультраобработанная еда (мало объема, много калорий)
|Цельная еда (много объема, мало калорий)
|Сосиски, колбаса, бекон
|Натуральное мясо, птица, рыба
|Белый хлеб, сладкая выпечка
|Цельнозерновой хлеб, крупы (гречка, киноа)
|Конфеты, печенье, торты
|Фрукты, ягоды, орехи (в умеренном количестве)
|Сладкие йогурты, глазированные сырки
|Натуральный йогурт, творог, кефир
|Газировка, пакетированные соки
|Чистая вода, зеленый чай
Вывод прост: то, что лежит у вас в тарелке, напрямую влияет на то, как скоро вы снова почувствуете голод. Выбирая цельные продукты, вы помогаете организму интуитивно питаться правильно, получая максимум пользы и минимум лишних калорий.