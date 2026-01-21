"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина

Громкая история с выселением народной артистки получила неожиданное продолжение, когда специалист по душевным расстройствам указал на ее главный промах.



Сага с квартирой Ларисы Долиной, казалось бы, подошла к финалу. 19 января в ее апартаменты в Хамовниках нагрянули судебные приставы, полиция и адвокаты, чтобы поставить жирную точку в скандале. Однако сама артистка на этом финальном акте решила не появляться, и именно этот шаг, по мнению экспертов, стал для нее роковой ошибкой.

Высокомерие или глубокая депрессия?

Когда стало известно, что 70-летняя певица не приехала к дому, где прожила почти 30 лет, а просто передала ключи через помощника, общественность взорвалась. Многие сочли это проявлением надменности: мол, столько мотала нервы новой хозяйке и даже не нашла в себе сил извиниться.

Но представитель Долиной, Сергей Пудовкин, нарисовал совсем другую картину. По его словам, Лариса Александровна уже несколько месяцев находится в тяжелой депрессии и живет на таблетках. Однако психолог уверен, что даже в таком состоянии ее поступок лишь усугубил проблему.

Ошибка, которая не даст покоя

Психолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что, избежав финальной сцены, Долина не поставила точку, а оставила незаживающую рану в своей психике.

"Ей лучше было приехать и завершить процесс самостоятельно — закрыть гештальт. Незавершенное действие застревает в памяти. В этом нет ничего хорошего", — объяснил специалист.

По его мнению, именно это "незавершенное действие" теперь будет преследовать артистку, не давая ей двигаться дальше.

Что ждет певицу теперь?

Прогноз психолога неутешителен. Он считает, что последствием такого поведения станет постоянное мысленное возвращение к травмирующей ситуации.

"В результате она будет продолжать депрессовать по этому поводу", — вынес свой вердикт эксперт.

Он настоятельно посоветовал Ларисе Александровне обратиться за профессиональной помощью, так как изменить прошлое уже нельзя, но можно изменить свое отношение к нему и перестать мучить себя.

"Она должна была сделать шаги навстречу приобретательнице жилья. Скорее всего, будет снова прокручивать ситуацию в голове", — заключил специалист в беседе с изданием "Абзац".