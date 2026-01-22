Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Четверг 22 января

Четверг 22 января

18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова
"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова

"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова
315

Появилась информация, которая ставит под сомнение недавние громкие заявления поп-короля о его бурной интимной жизни и отличном самочувствии.

Филипп Киркоров в последнее время не устает демонстрировать публике результаты своего преображения. Артист заметно постройнел, сменил имидж и охотно общается с прессой на самые пикантные темы. Недавно он даже похвастался журналистам, что, несмотря на возраст, у него "там все работает" как часы. Однако, как выяснилось, за фасадом вечной молодости могут скрываться серьезные трудности, о которых певец предпочитает молчать.

Обратная сторона похудения

Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", реальное положение дел может сильно отличаться от того, что артист транслирует на камеру. По информации источника, ссылающегося на близкого знакомого звезды, Филипп Бедросович, мягко говоря, лукавит.

Инсайдер утверждает, что у "примадонна" возникли серьезные проблемы с мужской силой. Причиной этого называют целый комплекс факторов, связанных со здоровьем и погоней за красотой.

"Как рассказал нам близкий знакомый Киркорова, всему виной диабет и препараты для похудения", — пишет источник.

"Для него это тяжелое испытание"

Сообщается, что именно сочетание хронического заболевания и модных уколов для снижения веса дало такой неприятный побочный эффект.

"Диабет, к сожалению, пагубно влияет на мужскую силу, а уколы для похудения это влияние усугубляют", — цитирует канал своего собеседника.

Чтобы справляться с ситуацией и соответствовать образу неутомимого мачо, артист якобы вынужден прибегать к дополнительной медикаментозной помощи. Инсайдер отмечает, что Филипп постоянно принимает лекарства, чтобы "быть на коне", но даже они, увы, помогают не всегда.

"Для него это очень тяжелое испытание", — подытожил источник.

Надежда на понимание

Напомним, что ранее сам Киркоров рассказывал, что его сердце несвободно и у него есть постоянный партнер. Остается надеяться, что близкий человек с пониманием относится к проблемам артиста и поддерживает его в этот непростой период, несмотря на слухи и сплетни.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 18:06
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @Ego_svita✓ Надежный источник

