"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь

Неожиданный отъезд известной певицы из страны вместе с ребенком заставил всех говорить о крахе ее, казалось бы, идеального брака.



Слухи о серьезных проблемах в семье Ольги Орловой циркулировали уже несколько дней, после того как она сама призналась в "непростом периоде". Поклонники сразу заподозрили разлад с мужем-бизнесменом Валерием. Но то, что произошло дальше, превзошло все самые смелые догадки. Артистка не просто подтвердила опасения — она совершила поступок, который многие расценили как точку невозврата.

Вместо того чтобы опровергнуть слухи, Ольга Орлова опубликовала в соцсетях шокирующее видео. Сидя в салоне самолета, она сделала громкое заявление.

"Устала страдать дома", — призналась телеведущая.

После этих слов она сообщила, что собрала чемоданы, взяла маленькую дочь Анну и улетела из России. Был ли рядом с ней муж, осталось за кадром.

Странное совпадение на райских островах

Пунктом назначения оказались Мальдивы. Но и здесь история получила неожиданное продолжение. Орлова с дочерью поселилась в том же отеле, где сейчас отдыхает ее близкая подруга Ксения Бородина со своим новым бойфрендом.

Ольга попыталась представить все как спонтанный визит к подруге, по которой она якобы очень соскучилась.

"Нет ничего невозможного, когда соскучилась по подруге", — написала она.

Однако на фоне слухов о разводе такой визит к недавно пережившей развод Бородиной выглядит как слабое прикрытие и крик о поддержке.

От семейной идиллии до побега: что пошло не так?

Нынешняя ситуация выглядит особенно драматично, если вспомнить, каким идеальным казался брак Орловой со стороны. Певица почти пять лет хвасталась семейной идиллией и жестко пресекала любые советы со стороны. Она уверенно отвечала на вопросы о возможной измене мужа и смеялась над теми, кто советовал ей не оставлять супруга наедине с домработницами. Теперь же, когда она сама сбежала из дома с ребенком, эти воспоминания лишь подчеркивают глубину семейного кризиса.