Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин

Проблема бессонницы становится в мире все более актуальной – особенно среди женщин.

Психолог Мариам Холмс, а также врачи Факундо Ногейра и Рамиро Эредиа выделили шесть неочевидных причин, способствующих возникновению этой неприятной проблемы.

Первая и, пожалуй, самая значимая причина — гормональные изменения. Женский организм проходит через различные этапы жизни, такие как половое созревание, менструация, беременность, менопауза и послеродовой период.

Каждый из этих этапов сопровождается изменениями гормонального фона, что может негативно влиять на качество сна. Например, во время менструации многие женщины испытывают дискомфорт и болезненные ощущения, что затрудняет засыпание.

Вторая причина — стресс. Современные женщины зачастую берут на себя множество обязанностей, связанных с ведением домашнего хозяйства и заботой о семье. Постоянная ответственность может вызывать чувство тревоги и напряжения, что также приводит к проблемам со сном. Психолог подчеркнула, что женщины склонны к ночным размышлениям о своих делах и заботах — это мешает расслабиться и уснуть.

Третья причина, о которой упомянул Эредиа, — это апноэ сна. Это состояние характеризуется временной остановкой дыхания во время сна и часто остается недиагностированным у женщин. Проблема заключается в том, что многие не осознают наличие этого расстройства и попросту ничего с этим не делают.

Четвертая причина — психические расстройства. К сожалению, эти проблемы встречаются у женщин чаще, чем у мужчин, и напрямую связаны с нарушениями сна. Женщины могут испытывать повышенную тревожность из-за различных жизненных обстоятельств, в это, в свою очередь, затрудняет засыпание и приводит к частым пробуждениям.