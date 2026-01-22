За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина

В светских кругах активно обсуждают новую страсть известной певицы Алсу.

По информации, полученной от источников, близких к артистке, у нее появился состоятельный поклонник — 38-летний бизнесмен, который ранее сделал себе имя в мире криптовалют.

Утверждается, что пара познакомилась в прошлом году. С тех пор их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях. В частности, во время новогодних каникул они были замечены в Дубае, где отдыхали в компании Джигана и Тимати.

Интересно, что новый кавалер Алсу на четыре года моложе ее. Он начинал свою карьеру в банковской сфере, но вскоре переключился на криптовалютный бизнес, где смог добиться значительных успехов и стать финансово независимым.

Его успехи в инвестициях принесли ему не только богатство, но и известность в определенных кругах. Однако стоит отметить, что до встречи с Алсу этот бизнесмен также пытался завоевать сердце другой знаменитости — Ольги Бузовой. Он дарил ей дорогие украшения и стильные сумки, однако их отношения не сложились.

В окружении Алсу подчеркнули, что их общение пока остается дружеским, но певица явно принимает знаки внимания своего нового поклонника. Это может означать, что она открыта для новых отношений и готова к романтическим приключениям. Для многих поклонников Алсу это может стать приятным сюрпризом, ведь она всегда была известна своей сдержанностью в вопросах личной жизни.