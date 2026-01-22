Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет

Певица Слава поделилась своим персональным методом быстрого похудения.

В социальных сетях звезда рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы всего за несколько дней. Для этого ей не понадобились ни спортзалы, ни строгие диеты.

Артистка с юмором отметила, что после короткого отдыха на курорте она "наела" лишние килограммы, но быстро вернулась к своей привычной форме. Метод похудения, по ее словам, оказался неожиданно простым и даже веселым.

"Ну нафиг эти скучнейшие спортзалы! Одна туса — минус 2 килограмма", — лаконично выразила она свою точку зрения в ответ на традиционные способы поддержания фигуры.

На данный момент Слава наслаждается отдыхом на солнечном Бали в компании своего друга Сергея, который по совместительству является ее помощником в рабочих вопросах. Певица не скрывает, что это место вызывает у нее ностальгические воспоминания. Она вспомнила о том, как проводила здесь время со своим бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. "Я поняла, что очень скучаю по всем дням, проведенным здесь с Толей", — откровенно написала она в своем посте.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Слава записала видеообращение, в котором поздравила Полину Лурье после того, как та выиграла дело против Ларисы Долиной в Верховном суде. Исполнительница уверена, что именно ее публичная поддержка сыграла ключевую роль в создании общественного резонанса вокруг этой ситуации.