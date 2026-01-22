52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе

52-летний народный артист России Николай Цискаридзе неожиданно для всех затронул тему личной жизни.

Артист не раз заявлял о том, что не считает себя подходящим кандидатом на роль семьянина и предпочитает избегать брака. Однако недавняя публикация в его блоге заставила многих задуматься о возможных переменах в его взглядах.

В своем посте Цискаридзе процитировал известное высказывание Карла Вебера: "Женись на маленькой, хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее". Эта шутливая фраза вызвала бурную реакцию среди его подписчиков.

Они стали активно обсуждать, что за этой игривой шуткой может скрываться нечто большее. Некоторые комментаторы даже предположили, что артист наконец-то встретил ту самую женщину, способную изменить его отношение к семейным узам.

Ранее Николай делился своими размышлениями о браке и объяснял свое нежелание связывать свою жизнь узами Гименея. По его словам, негативный опыт, связанный с семейными отношениями его родителей и близких друзей, оказал значительное влияние на его решение не вступать в брак. Он наблюдал за тем, как разводы и конфликты разрушали семьи. Это оставило у него стойкое впечатление о том, что брак может быть источником боли и страданий.