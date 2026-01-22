Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 22 января

12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта

Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта
236

Виктория Боня и ее дочь Анджелина согласились на интервью с Ксенией Собчак.

Это произвело настоящий фурор, учитывая давний конфликт между двумя телеведущими, который длится с их совместного участия в реалити-шоу "Дом-2". Интрига вокруг этого интервью усилилась на фоне роста популярности Анджелины в социальных сетях.

После возвращения Виктории с Эвереста весной 2025 года, она начала активно делиться хрониками жизни дочери. В свежих роликах в соцсетях они обсуждали темы, близкие подросткам: учебу, дружбу, внешность и многие другие аспекты жизни.

Эти видео быстро завоевали популярность, привлекли новую аудиторию и значительно увеличили число подписчиков Виктории, отмечает женский журнал Клео.ру. Ранее Анджелина не стремилась к публичности и вела свои аккаунты, ориентируясь на англоязычную аудиторию, но теперь она стала центральной фигурой в контенте матери.

Примечательно, что предложение об интервью с Ксенией Собчак поступало и раньше. Виктория говорила о том, что несколько месяцев назад Собчак уже пыталась организовать встречу, однако тогда Боня не была готова к окончательному решению.

В новом видео на своем телеграм-канале Виктория не обошла стороной прошлые конфликты с Ксенией. "Она (Ксения Собчак – прим. ред.) гадости делала. Не могу сказать, что она прямо желает любви и счастья нашему дому", — сообщила знаменитость.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 10:42
Виктория Боня. Кадр: YouTube-канал "Сергей Косенко"
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?
Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"

Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"
Дина Корзун полюбилась зрителю после фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Актриса по сей день открывает для себя новые горизонты в творческой реализации. В наступившем году "Покровка.

52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе

52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе
52-летний народный артист России Николай Цискаридзе неожиданно для всех затронул тему личной жизни. Артист не раз заявлял о том, что не считает себя подходящим кандидатом на роль семьянина и предпочитает избегать брака.

Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет

Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет
Певица Слава поделилась своим персональным методом быстрого похудения. В социальных сетях звезда рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы всего за несколько дней.

За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина

За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина
В светских кругах активно обсуждают новую страсть известной певицы Алсу. По информации, полученной от источников, близких к артистке, у нее появился состоятельный поклонник — 38-летний бизнесмен, который ранее сделал себе имя в мире криптовалют.

Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин

Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин
Проблема бессонницы становится в мире все более актуальной – особенно среди женщин. Психолог Мариам Холмс, а также врачи Факундо Ногейра и Рамиро Эредиа выделили шесть неочевидных причин, способствующих возникновению этой неприятной проблемы.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену