Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта

Виктория Боня и ее дочь Анджелина согласились на интервью с Ксенией Собчак.

Это произвело настоящий фурор, учитывая давний конфликт между двумя телеведущими, который длится с их совместного участия в реалити-шоу "Дом-2". Интрига вокруг этого интервью усилилась на фоне роста популярности Анджелины в социальных сетях.

После возвращения Виктории с Эвереста весной 2025 года, она начала активно делиться хрониками жизни дочери. В свежих роликах в соцсетях они обсуждали темы, близкие подросткам: учебу, дружбу, внешность и многие другие аспекты жизни.

Эти видео быстро завоевали популярность, привлекли новую аудиторию и значительно увеличили число подписчиков Виктории, отмечает женский журнал Клео.ру. Ранее Анджелина не стремилась к публичности и вела свои аккаунты, ориентируясь на англоязычную аудиторию, но теперь она стала центральной фигурой в контенте матери.

Примечательно, что предложение об интервью с Ксенией Собчак поступало и раньше. Виктория говорила о том, что несколько месяцев назад Собчак уже пыталась организовать встречу, однако тогда Боня не была готова к окончательному решению.

В новом видео на своем телеграм-канале Виктория не обошла стороной прошлые конфликты с Ксенией. "Она (Ксения Собчак – прим. ред.) гадости делала. Не могу сказать, что она прямо желает любви и счастья нашему дому", — сообщила знаменитость.