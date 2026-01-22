Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"

Дина Корзун полюбилась зрителю после фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Актриса по сей день открывает для себя новые горизонты в творческой реализации.

В наступившем году "Покровка.Театр" открыл новый сезон спектаклем "Вечно живые" по бессмертной пьесе Виктора Розова, где Дина исполняет одну из главных ролей. Ее путь от выпускницы Школы-студии МХАТ до актрисы, работающей на международной арене, является вдохновляющим примером для многих начинающих дарований.

Дина поведала, что изначально не была уверена в том, что сможет сыграть Антонину Монастырскую в спектакле "Вечно живые".

"Первая реакция: 'Да она совсем на меня не похожа!'" – цитирует актрису женский журнал Клео.ру.

Чем больше она углублялась в роль, тем больше понимала, насколько это интересно и важно. "Старалась по Станиславскому: представить себя в ее обстоятельствах, быть адвокатом роли", – поделилась Дина.

Артистка также отметила, что ее пригласил в театр художественный руководитель Дмитрий Бикбаев. Их сотрудничество началось с репетиций спектакля "Обыкновенное чудо", и вскоре после этого он предложил ей место в труппе. "Я была счастлива! Это как выйти замуж", – с иронией заметила актриса.

Личная жизнь Дины также любопытна. Она замужем за швейцарцем Луи Франком более 25 лет. Их союз строится на глубоком взаимопонимании и дружбе. "Мы с Луи люди разных миров, культур и мировоззрений", – сообщила актриса. Она пояснила, что не взяла фамилию мужа, так как считает свою фамилию частью своей идентичности.

Что касается пьесы Розова, Дина уверена, что она близка современному зрителю. "На премьере плакал весь зал, вне зависимости от возраста", – подчеркнула она. По ее словам, человеческая история, которую рассказывает пьеса, актуальна даже в нашем новом времени. "Я тоже плачу за кулисами, когда смотрю сцены моих партнеров", – призналась актриса.