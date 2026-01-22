Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик

Многие из нас хоть раз из любопытства задавались вопросом, насколько безопасно поедание снега. Кандидат химических наук и доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, почему это может быть опасным для здоровья.

Городской снег, даже на первый взгляд чистый, может содержать множество загрязняющих веществ, которые представляют серьезную угрозу. Основная проблема заключается в том, что снежинки формируются вокруг частиц ядер конденсации, которые могут включать в себя сажу, пыль и микропластик. Эти частицы попадают в атмосферу от автомобильных выхлопов, промышленных выбросов и других источников загрязнения.

Когда снег падает на землю, он продолжает накапливать вредные вещества, которые могут быть канцерогенными. Одним из таких веществ является бензпирен — известный канцероген, который проникает в снег из окружающей среды, передает издание RidLife.

Кроме того, использование противогололедных реагентов на основе хлоридов также создает дополнительные риски. Эти химикаты могут вызывать раздражение слизистых оболочек и негативно сказываться на здоровье. Даже в парковых зонах, где снег кажется более чистым, могут присутствовать биологические загрязнители.

Дорохов подчеркнул, что употребление небольшого количества снега, конечно, не приведет к немедленному отравлению, но риск возрастает при потреблении больших объемов. Особенно это касается детей, чьи организмы более уязвимы к токсинам и загрязнениям.