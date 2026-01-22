Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик

Городской снег, даже на первый взгляд чистый, может содержать множество загрязняющих веществ, которые представляют серьезную угрозу. Основная проблема заключается в том, что снежинки формируются вокруг частиц ядер конденсации, которые могут включать в себя сажу, пыль и микропластик. Эти частицы попадают в атмосферу от автомобильных выхлопов, промышленных выбросов и других источников загрязнения.
Когда снег падает на землю, он продолжает накапливать вредные вещества, которые могут быть канцерогенными. Одним из таких веществ является бензпирен — известный канцероген, который проникает в снег из окружающей среды, передает издание RidLife.
Кроме того, использование противогололедных реагентов на основе хлоридов также создает дополнительные риски. Эти химикаты могут вызывать раздражение слизистых оболочек и негативно сказываться на здоровье. Даже в парковых зонах, где снег кажется более чистым, могут присутствовать биологические загрязнители.
Дорохов подчеркнул, что употребление небольшого количества снега, конечно, не приведет к немедленному отравлению, но риск возрастает при потреблении больших объемов. Особенно это касается детей, чьи организмы более уязвимы к токсинам и загрязнениям.