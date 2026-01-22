Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 22 января

13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик

Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик
141

Многие из нас хоть раз из любопытства задавались вопросом, насколько безопасно поедание снега. Кандидат химических наук и доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, почему это может быть опасным для здоровья.

Городской снег, даже на первый взгляд чистый, может содержать множество загрязняющих веществ, которые представляют серьезную угрозу. Основная проблема заключается в том, что снежинки формируются вокруг частиц ядер конденсации, которые могут включать в себя сажу, пыль и микропластик. Эти частицы попадают в атмосферу от автомобильных выхлопов, промышленных выбросов и других источников загрязнения.

Когда снег падает на землю, он продолжает накапливать вредные вещества, которые могут быть канцерогенными. Одним из таких веществ является бензпирен — известный канцероген, который проникает в снег из окружающей среды, передает издание RidLife.

Кроме того, использование противогололедных реагентов на основе хлоридов также создает дополнительные риски. Эти химикаты могут вызывать раздражение слизистых оболочек и негативно сказываться на здоровье. Даже в парковых зонах, где снег кажется более чистым, могут присутствовать биологические загрязнители.

Дорохов подчеркнул, что употребление небольшого количества снега, конечно, не приведет к немедленному отравлению, но риск возрастает при потреблении больших объемов. Особенно это касается детей, чьи организмы более уязвимы к токсинам и загрязнениям.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 13:11
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников

Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов

Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов
Музыка из советских фильмов стала неотъемлемой частью нашей культуры, а песни – настоящими хитами, которые знают наизусть многие поколения. Предлагаем вам увлекательный тест, который проверит ваши знания о культовых мелодиях из любимых советских лент.

Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"

Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые"
Дина Корзун полюбилась зрителю после фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Актриса по сей день открывает для себя новые горизонты в творческой реализации. В наступившем году "Покровка.

Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта

Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта
Виктория Боня и ее дочь Анджелина согласились на интервью с Ксенией Собчак. Это произвело настоящий фурор, учитывая давний конфликт между двумя телеведущими, который длится с их совместного участия в реалити-шоу "Дом-2".

52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе

52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе
52-летний народный артист России Николай Цискаридзе неожиданно для всех затронул тему личной жизни. Артист не раз заявлял о том, что не считает себя подходящим кандидатом на роль семьянина и предпочитает избегать брака.

Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет

Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет
Певица Слава поделилась своим персональным методом быстрого похудения. В социальных сетях звезда рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы всего за несколько дней.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену