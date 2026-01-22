Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Четверг 22 января

"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной

"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной
2

Казалось бы, в громкой истории с продажей элитной недвижимости поставлена точка, но покупательница решила идти до конца и требует денег.

Сериал под названием "Квартира Ларисы Долиной" получил неожиданное продолжение. Только публика выдохнула, узнав, что певица съехала, а судебные приставы закрыли дело о выселении, как на горизонте замаячили новые юридические проблемы. Полина Лурье, которая официально приобрела жилье артистки (как позже выяснилось — став невольной участницей мошеннической схемы), не намерена прощать убытки. Теперь речь идет не о квадратных метрах, а о финансовой компенсации.

Новый суд через 10 дней

Покупательница квартиры решила не останавливаться на достигнутом. Полина Лурье планирует продолжить судебные тяжбы с народной артисткой, чтобы возместить все расходы, которые она понесла за время этой затяжной и скандальной истории.

Как сообщила изданию "Известия" адвокат новой владелицы Светлана Свириденко, юристы уже готовят необходимые документы.

"Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат", — заявила защитница.

О каких именно суммах идет речь, пока не уточняется, но, учитывая длительность процесса и стоимость услуг юристов, цифры могут быть внушительными.

Ключи переданы, дело закрыто

Это заявление прозвучало на фоне, казалось бы, позитивных новостей о завершении конфликта. Накануне стало известно, что исполнительное производство против Ларисы Долиной официально закрыто. Об этом свидетельствуют данные из банка ФССП.

Ранее приставы уже передали Полине Лурье ключи от тех самых скандальных апартаментов в Хамовниках. Фактически, юридически и физически квартира теперь полностью находится в распоряжении покупательницы. Однако осадок, как и финансовые претензии, остался.

"Устроилась хорошо"

Сама Лариса Долина, несмотря на потерю любимого жилья и угрозу новых судов, старается держать лицо. Она уже покинула спорную жилплощадь. На вопрос журналистов "Известий" о том, где она сейчас живет и как себя чувствует после переезда, звезда ответила коротко, но оптимистично.

Певица заявила, что "устроилась хорошо". Остается надеяться, что это спокойствие не будет нарушено новым витком судебных разбирательств.

22 января 2026, 17:12
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
