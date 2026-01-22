Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Четверг 22 января

"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы

"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы
207

Вы получили результаты из лаборатории, увидели цифры выше "нормы" и уже гуглите страшные диагнозы? Не спешите хвататься за сердце – скорее всего, вы просто не знаете одного важного правила.

Мы привыкли доверять бланкам из лаборатории. Если там написано, что норма заканчивается на цифре 20, а у нас 30 — начинается паника. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников призывает успокоиться. В своем телеграм-канале он объяснил: стандартные референсные значения часто не учитывают главного — вашего возраста.

Доктор поделился простыми формулами, которые помогут понять, действительно ли у вас проблемы, или же ваши показатели абсолютно нормальны для ваших лет.

СОЭ: почему воспаления на самом деле нет

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — один из самых популярных анализов, который любят назначать при любой простуде. Пациенты часто пугаются "повышенного" результата, считая это признаком серьезного скрытого воспаления.

Однако Мясников уверяет: большинство этих страхов надуманы. Верхняя граница нормы СОЭ напрямую зависит от возраста и пола.

Формула расчета:

  • Для мужчин: возраст разделить на 2.

    Пример: Вам 60 лет. 60 / 2 = 30. Ваша норма — до 30 мм/ч.

    • Для женщин: (Возраст + 10) разделить на 2.

      Пример: вам 60 лет. (60 + 10) / 2 = 35. Ваша норма — до 35 мм/ч.

      Если ваши цифры укладываются в эту формулу, беспокоиться о "страшном воспалении" не стоит.

      Д-димер: главная ошибка эпохи COVID

      Александр Мясников особенно жестко высказался по поводу анализа на Д-димер. По его словам, пандемия нанесла вред не только вирусом, но и тем, что познакомила широкий круг пациентов и "недалеких врачей" с этим показателем.

      Сегодня его часто назначают при обычной диспансеризации и, увидев повышение, тут же прописывают опасные кроверазжижающие препараты. Доктор называет это врачебной ошибкой.

      "Д-димер нужен для дифференциации симптомов, а не для скрининга тромбозов! Он может быть повышен от множества разных причин", — объясняет врач.

      К тому же, его нормы тоже часто трактуют неверно. С возрастом уровень Д-димера естественным образом растет.

      Формула верхней границы: возраст умножить на 10.

      Пример: в 70 лет нормальным считается показатель около 700 мкг/л. Лечить такие цифры не нужно!

      Пульс: когда сердцу можно биться чаще

      Еще один важный показатель — частота сердечных сокращений (пульс) при физической нагрузке. Многие боятся перегрузить сердце в спортзале или на пробежке.

      Формула предельного пульса: 220 минус возраст.

      Пример: если вам 50 лет, ваш максимальный пульс при нагрузке — 170 ударов в минуту (220 – 50).

      Конечно, эти правила приблизительны, но они отлично помогают сориентироваться и избежать лишней нервотрепки. Так что прежде чем пугаться цифр в бланке, просто возьмите калькулятор.

      22 января 2026, 20:10
      Фото: freepik.com
      Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

      "Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции

      "Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае

      "Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье

      "Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье
      Легендарный исследователь мозга считала, что лучшие человеческие качества могут стать источником тяжелых проблем и истощения. Наталья Бехтерева десятилетиями изучала тайны человеческого мозга.

      ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину?

      ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину?
      Они меняли усы на косы, строгий костюм – на цветастый платок, а мужественный бас – на тоненький голосок. В советском кино переодевание мужчин в женщин было не просто приемом, а целым искусством, которое рождало самые яркие и смешные сцены. Порой, чтобы добиться цели, спастись от погони или просто завоевать сердце красавицы, нашим героям приходилось идти на крайние меры.

      "Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова

      "Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова
      Появилась информация, которая ставит под сомнение недавние громкие заявления поп-короля о его бурной интимной жизни и отличном самочувствии. Филипп Киркоров в последнее время не устает демонстрировать публике результаты своего преображения.

      "Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной

      "Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной
      Казалось бы, в громкой истории с продажей элитной недвижимости поставлена точка, но покупательница решила идти до конца и требует денег. Сериал под названием "Квартира Ларисы Долиной" получил неожиданное продолжение.

      "Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции

      "Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции
      Оказывается, знаменитое правило хирургов, к которому мы привыкли с детства, в современном мире больше не работает. При слове "аппендицит" у большинства из нас в голове возникает только одна картина: скорая помощь, больница и срочная операция.

