"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы

Мы привыкли доверять бланкам из лаборатории. Если там написано, что норма заканчивается на цифре 20, а у нас 30 — начинается паника. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников призывает успокоиться. В своем телеграм-канале он объяснил: стандартные референсные значения часто не учитывают главного — вашего возраста.
Доктор поделился простыми формулами, которые помогут понять, действительно ли у вас проблемы, или же ваши показатели абсолютно нормальны для ваших лет.
СОЭ: почему воспаления на самом деле нет
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — один из самых популярных анализов, который любят назначать при любой простуде. Пациенты часто пугаются "повышенного" результата, считая это признаком серьезного скрытого воспаления.
Однако Мясников уверяет: большинство этих страхов надуманы. Верхняя граница нормы СОЭ напрямую зависит от возраста и пола.
Формула расчета:
- Для мужчин: возраст разделить на 2.
Пример: Вам 60 лет. 60 / 2 = 30. Ваша норма — до 30 мм/ч.
- Для женщин: (Возраст + 10) разделить на 2.
Пример: вам 60 лет. (60 + 10) / 2 = 35. Ваша норма — до 35 мм/ч.
Если ваши цифры укладываются в эту формулу, беспокоиться о "страшном воспалении" не стоит.
Д-димер: главная ошибка эпохи COVID
Александр Мясников особенно жестко высказался по поводу анализа на Д-димер. По его словам, пандемия нанесла вред не только вирусом, но и тем, что познакомила широкий круг пациентов и "недалеких врачей" с этим показателем.
Сегодня его часто назначают при обычной диспансеризации и, увидев повышение, тут же прописывают опасные кроверазжижающие препараты. Доктор называет это врачебной ошибкой.
"Д-димер нужен для дифференциации симптомов, а не для скрининга тромбозов! Он может быть повышен от множества разных причин", — объясняет врач.
К тому же, его нормы тоже часто трактуют неверно. С возрастом уровень Д-димера естественным образом растет.
Формула верхней границы: возраст умножить на 10.
Пример: в 70 лет нормальным считается показатель около 700 мкг/л. Лечить такие цифры не нужно!
Пульс: когда сердцу можно биться чаще
Еще один важный показатель — частота сердечных сокращений (пульс) при физической нагрузке. Многие боятся перегрузить сердце в спортзале или на пробежке.
Формула предельного пульса: 220 минус возраст.
Пример: если вам 50 лет, ваш максимальный пульс при нагрузке — 170 ударов в минуту (220 – 50).
Конечно, эти правила приблизительны, но они отлично помогают сориентироваться и избежать лишней нервотрепки. Так что прежде чем пугаться цифр в бланке, просто возьмите калькулятор.