Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Четверг 22 января

ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину?

4

Они меняли усы на косы, строгий костюм – на цветастый платок, а мужественный бас – на тоненький голосок. В советском кино переодевание мужчин в женщин было не просто приемом, а целым искусством, которое рождало самые яркие и смешные сцены.

Порой, чтобы добиться цели, спастись от погони или просто завоевать сердце красавицы, нашим героям приходилось идти на крайние меры. И одним из самых популярных способов было перевоплощение в... женщину. Эти сцены становились культовыми, а фразы из них уходили в народ.

Мы собрали знаковые кадры из любимых фильмов, где мужчины с невероятным артистизмом примеряли на себя женские образы. Ваша задача — по одному только изображению вспомнить название картины. Приготовьтесь, но будьте внимательны: некоторые актеры так мастерски перевоплощались, что узнать их будет непросто!

22 января 2026, 19:13
Фото: кадр из фильма
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев

Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР

"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова

Появилась информация, которая ставит под сомнение недавние громкие заявления поп-короля о его бурной интимной жизни и отличном самочувствии. Филипп Киркоров в последнее время не устает демонстрировать публике результаты своего преображения.

"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной

Казалось бы, в громкой истории с продажей элитной недвижимости поставлена точка, но покупательница решила идти до конца и требует денег. Сериал под названием "Квартира Ларисы Долиной" получил неожиданное продолжение.

"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции

Оказывается, знаменитое правило хирургов, к которому мы привыкли с детства, в современном мире больше не работает. При слове "аппендицит" у большинства из нас в голове возникает только одна картина: скорая помощь, больница и срочная операция.

"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь

Неожиданный отъезд известной певицы из страны вместе с ребенком заставил всех говорить о крахе ее, казалось бы, идеального брака. Слухи о серьезных проблемах в семье Ольги Орловой циркулировали уже несколько дней, после того как она сама призналась в "непростом периоде".

Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов

Музыка из советских фильмов стала неотъемлемой частью нашей культуры, а песни – настоящими хитами, которые знают наизусть многие поколения. Предлагаем вам увлекательный тест, который проверит ваши знания о культовых мелодиях из любимых советских лент.

