Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя

Пятница 23 января

16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке
Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя

Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя
182

Похоже, в личной жизни знаменитой юмористки начался новый, не менее яркий этап, чем ее недавний взлет популярности в соцсетях.

Елена Степаненко, которая этой осенью неожиданно стала кумиром молодежи, снова оказалась в центре всеобщего внимания. Но на этот раз повод — не ее искрометные монологи, а бурные перемены на личном фронте. Появилась информация, что 72-летняя артистка состоит в отношениях с мужчиной, который значительно ее моложе.

Кто же новый избранник?

Как пишет KP.RU, слухи о новом романе юмористки ходят уже давно. Изначально сообщалось, что ее возлюбленный — "администратор лет 45". Однако позже появилась другая информация.

"Как нам рассказали в телевизионных кругах, новый друг артистки-юмористки старше. Это продюсер, и ему — за 50 лет", — говорится в публикации.

Даже если верна вторая версия, разница в возрасте все равно остается весьма существенной. Другие подробности отношений пока не раскрываются, но сам факт уже наделал много шума. Особенно в свете ее скандального прошлого.

Жизнь как бумеранг: ответ Петросяну?

Многие тут же увидели в этой истории иронию судьбы и своего рода "ответ" бывшему мужу. Все помнят громкий и скандальный развод Елены Степаненко с Евгением Петросяном, который ушел от нее к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Эта история годами не сходила со страниц таблоидов.

И вот теперь ситуация выглядит зеркальной. Пока ее бывший супруг воспитывает маленьких детей, Елена Григорьевна, похоже, тоже решила не скучать и нашла счастье с более молодым мужчиной.

Новая волна популярности

Интересно, что слухи о романе появились на фоне невероятного взлета популярности Степаненко у молодой аудитории. Осенью 2025 года соцсети буквально взорвали отрывки из ее старых выступлений. Монологи, в которых остроумная жена всегда оставляла не у дел недалекого мужа, оказались на удивление актуальными.

Молодежь в комментариях называла артистку "королевой" и "иконой юмора". Возможно, эта новая волна обожания и уверенности в себе и подтолкнула Елену Степаненко к тому, чтобы открыть новую страницу не только в карьере, но и в личной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 15:34
Елена Степаненко. Фото: Youtube / @VKLYUCHAEMSHOU2.0
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

